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Россия нарастила экспорт СПГ в Европу

Refinitiv: Россия увеличила экспорт СПГ в Европу в 2022 году на 20%
Общий объем экспорта СПГ из России, по данным Refinitiv, в 2022 году составил 33 млн т; из них в Европу было поставлено 17 млн т. Это на 20% больше, чем годом ранее

В 2022 году Россия поставила в Европу около 17 млн т сжиженного природного газа (СПГ), что примерно на 20% больше, чем в 2021 году, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Таким образом, отмечает агентство, Москва частична компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа. В конце декабря Reuters писал, что поставки газа по трубопроводам упали «до постсоветского минимума», поскольку на фоне военной операции на Украине Европа сократила потребление, кроме того, нитки газопроводов системы «Северный поток» были повреждены взрывами. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что по итогам года компания поставила в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м газа (в 2021-м — 185,1 млрд куб. м).

Общий объем экспорта СПГ из России, по данным Refinitiv, в прошлом году вырос на 8,6% до 33 млн т, из которых больше половины ушло на европейский рынок.

Агентство сообщает, что основную часть поставок обеспечил крупнейший в России производитель СПГ НОВАТЭК — 20,8 млн т с проекта «Ямал СПГ» в Арктике и 700 тыс. т с проекта «Криогаз-Высоцк» на Балтийском море. Проект «Газпрома» «Сахалин-2» в 2022 году увеличил экспорт СПГ на 11% до 11,2 млн т.

В начале января «Коммерсантъ» писал, что на фоне снижения объема российского экспорта трубопроводного газа в Европу доля СПГ в общих российских поставках заметно выросла, превысив 25% от суммарных поставок газа и СПГ (вместо 7% годом ранее).

По данным Refinitiv, в 2022 году Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа, обойдя Китай, Японию и Южную Корею. Страны ЕС увеличили закупки СПГ на 58%, до 101 млн т. Вице-премьер Александр Новак отмечал в декабре, что страны ЕС за 11 месяцев закупили 19,4 млрд куб. м этогт вида топлива из России.

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