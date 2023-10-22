FT узнала о сомнениях в ЕС по поводу продления потолка цен на газ

Еврокомиссия потребовала продлить введенный в феврале этого года потолок цен на газ, однако дипломаты сомневаются в необходимости этой меры из-за конфликта на Ближнем Востоке и «саботажа» на Balticconnector, узнала FT

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В Евросоюзе «взвешивают», стоит ли продлевать введенный в феврале этого года потолок цен на газ, установленный на уровне €180 за МВт⋅ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м), на фоне опасений, что конфликт на Ближнем Востоке и «саботаж» на балтийском трубопроводе могут привести к росту цен этой зимой. Об этом со ссылкой на документ ЕК и дипломатические источники сообщает Financial Times (FT).

В документе ЕК, который презентовали дипломатам из 27 стран — членов Евросоюза, говорится, что с момента введения потолка цен на газ «никаких признаков негативных последствий» замечено не было: введенные ограничения не повлияли на импорт газа в страны ЕС, а цены на газ почти на 90% ниже прошлогодних пиковых значений. В связи с этим ЕК просит продлить действие потолка цен, а также увеличить инвестиции в строительство собственных ветряных и солнечных электростанций.

В то же время источники FT уточнили, что, несмотря на падение цен на энергоносители и рекордные уровни заполненности хранилищ в Европе, на поставки этой зимой могут повлиять война между Израилем и ХАМАС и потенциальные акты саботажа в газовой инфраструктуре. В этой связи они упомянули утечку на газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию и Финляндию. По словам собеседников FT, газопровод был «саботирован» и «было бы хорошо иметь страховку» на подобные случаи.

Как пишет газета, Германия также выступила за продление чрезвычайного закона, который позволил государствам — членам ЕС ускорить выдачу разрешений на строительство ветряных электростанций и солнечных электростанций. Кроме этого Берлин и Париж выступают за расширение правил ЕК по государственной помощи, которые позволили бы правительствам выплачивать большие суммы поддержки потребителям, столкнувшимся с высокими ценами на энергоносители. Против этой меры выступили Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония и Финляндия.

В декабре 2022 года министры энергетики стран ЕС договорились установить предельные цены газ. Потолок был установлен на уровне €180 за МВт⋅ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м), ограничение начало действовать с 15 февраля. Обязательными условиями перехода Европы в режим предельных цен являются превышение стоимости газа на голландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) уровня в €180 за МВт⋅ч, при этом цена должна быть минимум на €35 выше стоимости сжиженного природного газа на мировом рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл потолок цен на газ нарушением рыночного процесса ценообразования. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.