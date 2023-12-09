Медведев обвинил Шольца в «изворачивании» после слов о росте цен на газ

Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Канцлер Германии Олаф Шольц «нагло лжет», обвиняя Россию в росте цен на газ в Европе, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Немец нагло лжет! Сами отвергли (российские энергоносители. — РБК), подвели из-за ненависти к России свой народ, а теперь изворачиваются и врут», — написал Медведев.

Ранее глава немецкого правительства заявил на съезде Социал-демократической партии, что цены на газ в европейских странах выросли из-за прекращения поставок Россией. По словам Шольца, Германия лишилась 120 млрд куб. м газа, что «имеет последствия для цен на энергию».

Он объяснил, что для исправления ситуации немецким властям пришлось покупать больше газа у Норвегии и строить терминалы для сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны. Шольц подчеркнул, что обеспечение хорошего энергоснабжения стало «серьезной финансовой проблемой» для правительства.

Во второй половине 2021 года Европа столкнулась с резким ростом цен на газ и другие энергоносители — тогда на биржевых торгах они впервые превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Проблема усугубилась на фоне военной операции на Украине и неопределенности с поставками российского газа, в частности после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В июне 2023 года цены на газ составили около $400 за 1 тыс. куб. м, а в августе — $500.