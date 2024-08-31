Зеленский счел непростой обстановку на четырех направлениях

На покровском направлении — самое большое число боев, на краматорском, торецком и купянском сложилась непростая ситуация для ВСУ, заявил Зеленский. Минобороны России отчитывалось о наращивании темпов наступления в ДНР

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

На краматорском, торецком и купянском направлениях сложилась непростая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), самое большое количество боев — на покровском направлении, сообщил украинский лидер Владимир Зеленском в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, по всей линии фронта ежедневно происходит почти 200 боестолкновений.

Зеленский также рассказал, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским наступление в Курской области. Он обратился к США, Великобритании, Франции и Германии с призывом предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России.

После начала боев с ВСУ в Курской области 6 августа Минобороны России отчитывалось о наращивании темпов наступления в ДНР. За последние недели ведомство сообщало об установлении контроля над рядом населенных пунктов, в том числе поселков Кирово и Николаевка.

Сырский называл тяжелыми бои за Торецк. В Покровске была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призывал всех жителей выезжать из города.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин утверждал, что разрешение Украине использовать дальнобойное оружие по территории России станет «прямым участием в войне» западных стран. По его словам, Москва в таком случае получит право «действовать аналогичным образом». Глава государства также называл обсуждение этого вопроса на Западе «близким к агрессии».