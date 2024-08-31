Российская армия взяла под контроль поселок Кирово на окраине Торецка
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что поселок взяли подразделения группировки «Центр». Военные «продолжают продвижение в глубину обороны противника», добавили в министерстве. Военные группировки ударили по бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба. Кроме того, они отразили семь контратак.
Поселок расположен в Артемовском районе ДНР, на окраине Торецка. В последние дни Минобороны неоднократно отчитывалось о взятии под контроль населенных пунктов в ДНР.
Торецк находится примерно в 15 км к западу от Горловки, которую контролируют российские войска, и в 20 км от подконтрольной ВСУ Константиновки. Бои в районе города продолжаются с начала лета. Украинские власти называли это направление одним из самых сложных для ВСУ.
Зампред оборонного комитета Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в начале августа заявила, что Торецк — важный логистический центр ВСУ — не готов к обороне, а фортификации внутри города отсутствуют. ТАСС со ссылкой на силовые структуры 27 августа сообщил, что российские военные выбили ВСУ с позиций в высотках Торецка.
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