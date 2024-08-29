Российские войска взяли под контроль Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух сел в ЛНР и ДНР

Под контроль российских подразделений перешли Николаевка и Стельмаховка

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Два населенных пункта — Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР — взяты под контроль российскими войсками. Об этом сообщило Минобороны.

Николаевка находится к востоку от города Новогродовка. Ранее в этом районе были заняты Орловка и Желанное.

Стельмаховка — село на реке Жеребец. Оно находится к северо-западу от Сватово, немного восточнее границы с Харьковской областью.

На различных направлениях за последние сутки Минобороны указало следующие изменения:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пустогород, Волчанск, Липцы, отразили две контратаки;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Торское, Серебрянка, отразили шесть контратак;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красногоровка, Карповка, Ступочки, Константиновка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Гродовка, Карловка, Михайловка, отразили семь контратак;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка, отразили три контратаки;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Степовое.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 2100 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Paladin, САУ «Гвоздика».