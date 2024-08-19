Сырский заявил о тяжелых боях на покровском направлении
В подконтрольной Киеву части ДНР, в частности в районе Дзержинска (украинское название — Торецк), продолжаются тяжелые бои, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
«На покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Силы обороны также делают все необходимое для защиты Торецка», — написал он в телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что Киев работает над обеспечением ВСУ оружием и «необходимыми сильными решениями партнеров». Также, по его словам, он обсудил с Сырским «некоторые аспекты ракетной программы». «Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом — в разработке и производстве ракет», — добавил Зеленский.
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В ВСУ признавали ухудшение ситуации в Донбассе, в том числе из-за сокращения поставок боеприпасов и усиления давления со стороны России. Жителей городов Мирноград, Селидово и Покровск в ДНР призывали эвакуироваться. Из последнего 19 августа принудительно начали вывозить семьи с детьми. В Киеве называли целью операции в Курской области усиление переговорных позиций, Кремль считает это наступление ВСУ провокацией.
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