 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сырский заявил о тяжелых боях на покровском направлении

Сырский заявил о тяжелых боях за Торецк в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Сырский заявил, что на покровском направлении, в частности в районе Торецка, продолжаются тяжелые бои. Ранее в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми
Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters
Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

В подконтрольной Киеву части ДНР, в частности в районе Дзержинска (украинское название — Торецк), продолжаются тяжелые бои, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«На покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Силы обороны также делают все необходимое для защиты Торецка», — написал он в телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что Киев работает над обеспечением ВСУ оружием и «необходимыми сильными решениями партнеров». Также, по его словам, он обсудил с Сырским «некоторые аспекты ракетной программы». «Благодарю всех, кто работает для Украины именно в этом — в разработке и производстве ракет», — добавил Зеленский.

Минобороны заявило о взятии части дзержинской агломерации в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»
С 6 августа бои с ВСУ идут в Курской области. Вместе с тем Минобороны России сообщало о наращивании темпов наступления на донецком направлении. В частности, ведомство в последние дни отчитывалось о контроле над городом Артемово, селами Лисичное, Свиридоновка и Ивановка.

В ВСУ признавали ухудшение ситуации в Донбассе, в том числе из-за сокращения поставок боеприпасов и усиления давления со стороны России. Жителей городов Мирноград, Селидово и Покровск в ДНР призывали эвакуироваться. Из последнего 19 августа принудительно начали вывозить семьи с детьми. В Киеве называли целью операции в Курской области усиление переговорных позиций, Кремль считает это наступление ВСУ провокацией.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине ДНР Торецк Александр Сырский Владимир Зеленский
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
Минобороны заявило о взятии части дзержинской агломерации в ДНР
Политика
Власти Украины призвали к эвакуации жителей трех городов в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о контроле над Сергеевкой в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Пятеро пожарных попали в реанимацию из-за тушения пожара в ПролетарскеОбщество, 16:20
Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с начала годаИнвестиции, 16:14
Крупнейший оружейный концерн ФРГ подешевел из-за сокращения помощи ВСУПолитика, 16:11
Зеленский сообщил об обсуждении с Сырским ракетной программы УкраиныПолитика, 16:06
Форвард Онугха заявил, что датский клуб отпустит его в сборную РоссииСпорт, 15:55
В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немкуОбщество, 15:49
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:43
Россия ввела санкции против 32 аналитиков из БританииПолитика, 15:42
Tesla Cybertruck доступен в России. Все подробности и ценыАвто, 15:41
В Италии во время торнадо затонула суперъяхта BayesianОбщество, 15:38
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 15:29
Telegraph узнала, почему США не ответили на запрос об ударах по РоссииПолитика, 15:27
Лучший бомбардир РПЛ перенес операцию после перелома рукиСпорт, 15:26