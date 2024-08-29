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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады назвал критической ситуацию на покровском направлении

Депутат Рады Гончаренко назвал критической ситуацию на покровском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителям Покровска необходимо эвакуироваться, ситуация для ВСУ критическая, заявил депутат Алексей Гончаренко. Минобороны России говорило о наращивании темпов наступления в ДНР после атак на Курскую область
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Ситуация на покровском направлении критическая для вооруженных сил Украины (ВСУ), все жители Красноармейска (украинское название — Покровск) должны покинуть город, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«На покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят лишь одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», — написал он в телеграм-канале.

Покровск расположен в ДНР, в 66 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживало 60,1 тыс. человек.

Проблемы ВСУ на покровском направлении ранее признавал президент Украины Владимир Зеленский. Он называл этот участок фронта самым сложным для Киева.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС
Минобороны России заявило о наращивании темпов наступления в ДНР после атаки ВСУ на Курскую область. С 6 августа ведомство отчитывалось об установлении контроля над рядом населенных пунктов, в том числе сел Орловка и Желанное. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что операция в Курской области должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. 19 августа в Покровске была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Верховная рада Украины Алексей Гончаренко ДНР Военная операция на Украине
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