Депутат Рады назвал критической ситуацию на покровском направлении
Ситуация на покровском направлении критическая для вооруженных сил Украины (ВСУ), все жители Красноармейска (украинское название — Покровск) должны покинуть город, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«На покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят лишь одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», — написал он в телеграм-канале.
Покровск расположен в ДНР, в 66 км к северо-западу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживало 60,1 тыс. человек.
Проблемы ВСУ на покровском направлении ранее признавал президент Украины Владимир Зеленский. Он называл этот участок фронта самым сложным для Киева.
Орловка и Желанное. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что операция в Курской области должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. 19 августа в Покровске была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.
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