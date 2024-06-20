Путин назвал удары западным оружием по России близкими к агрессии

Владимир Путин (Фото: Manan Vatsyayana / Reuters)

Удары Украины по российской территории «близки к агрессии». Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам, отвечая на вопрос, являются ли удары западным высокоточным оружием по территории России, в том числе и по Белгороду, актом агрессии. РБК ведет трансляцию.

«Это требует дополнительного исследования. Но это близко к тому», — сказал глава государства.

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