Российские войска взяли село Новожеланное в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новожеланное в Покровском районе ДНР, сообщило Минобороны.
Кроме того, взяты под контроль Синьковка в Харьковской области и Константиновка в ДНР.
По данным переписи 2001 года, в Новожеланном жили 274 человека. Село расположено между Донецком и Покровском — этот город является крупным железнодорожным узлом, стратегическое значение которого заключается в его использовании для снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации.
В Покровске с 19 августа объявлена принудительная эвакуация для семей с детьми.
Главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что операцией в Курской области планировалось отвлечь российские войска с нескольких участков фронта, прежде всего с покровского, но там Москва только усилила давление. Ситуация на этом участке самая сложная, говорил президент Владимир Зеленский.
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