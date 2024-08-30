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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска взяли село Новожеланное в ДНР

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Военная операция на Украине
Российские войска приближаются к Покровску — важному логистическому узлу, через который проходит снабжение подразделений ВСУ в Донбассе. Взято село, расположенное к югу-востоку от этого города
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль село Новожеланное в Покровском районе ДНР, сообщило Минобороны.

Кроме того, взяты под контроль Синьковка в Харьковской области и Константиновка в ДНР.

По данным переписи 2001 года, в Новожеланном жили 274 человека. Село расположено между Донецком и Покровском — этот город является крупным железнодорожным узлом, стратегическое значение которого заключается в его использовании для снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации.

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух сел в ЛНР и ДНР
Политика
Фото:Яндекс.Карты

В Покровске с 19 августа объявлена принудительная эвакуация для семей с детьми.

Главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что операцией в Курской области планировалось отвлечь российские войска с нескольких участков фронта, прежде всего с покровского, но там Москва только усилила давление. Ситуация на этом участке самая сложная, говорил президент Владимир Зеленский.

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине ДНР
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