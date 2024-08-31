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Военная операция на Украине ,  
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ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Дислоцированное в Буркина-Фасо формирование сообщило о возвращении в Россию из-за боев с ВСУ в Курской области. Как пишет Le Monde, речь идет о примерно ста бойцах, которые помогали местному лидеру
Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru / Global Look Press

Бойцов ЧВК «Медведь» переведут из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион, сообщил Le Monde командир формирования Виктор Ермолаев.

«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», — написал он и заверил, что бойцы «вернутся в Африку, как только закончат работу дома».

По информации Le Monde, в Буркина-Фасо находились 200-300 бойцов формирования, в Россию вернутся около 100. Собеседник издания среди западных чиновников рассказал, что служащие могли вернуться из Африки из-за «проблем с оплатой», но Ермалаев опроверг эти сведения.

В телеграм-канале ЧВК «Медведь» в конце августа появились сообщения о выполнении всех поставлении задач и возвращении в Крым «в связи с последними событиями». «Как гласит кодекс наемника, если встает выбор — Родина или деньги, всегда выбирай первое, потому что она у тебя одна», — гласит другое сообщение.

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ЧВК «Медведь» называет себя 81-ой отдельной бригадой специального назначения. «Царьград» утверждает, что организация появилась в 2023 году и поначалу была добровольческой батальонной тактической группой ветеранов армейского спецназа, которая «выросла до бригадной структуры», а вооружение и технику ей предоставляет Минобороны России.

Би-би-си выяснило, что первые объявления о наборе в «Медведь» появились в ноябре 2023 года. «Требуются воины с загранпаспортом, прививками и желательно знанием английского языка, также набираем переводчиков для работы в зеленой зоне, можно девушки», — писали вербовщики. Как следует из объявлений, формирование искало в том числе пилотов на самолеты Ан-2, вертолеты Ми-8 и Ми-24.

В руководстве Крыма опровергали сведения об управлении ЧВК «Медведь».
«ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали», — писал советник главы полуострова Олег Крючков. Его комментарии были связаны с дракой в одном из баров Крыма, которая произошла в феврале. Телеграм-канал «Крымский канал» сообщал тогда, что в ночь на 24 февраля двум бойцам ЧВК «Медведь» не понравилось поведение одного из посетителей кафе «Крепость» в Черноморском районе. По его данным, они вызвали «подмогу», которая ворвалась в заведение с автоматными выстрелами, уложили всех на пол и нанесли обидчику многочисленные травмы головы.

Le Monde пишет, что ЧВК прибыла в Буркина-Фасо в мае для поддержки лидера военной хунты Ибрагима Траоре. Он пришел к власти осенью 2022 года в ходе военного переворота и руководит страной как президент переходного периода. По мнению западных исследователей, осуществить переворот помогли бойцы ЧВК «Вагнер», сообщала Би-би-си.

До начала российской военной операции на Украине в Африке находился основной фронт работ ЧВК «Вагнер», ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений. Bloomberg писал, что после гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина организацию заменит «Африканский корпус» и разместят по меньшей мере в пяти африканских странах — Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

В телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», которые ведут бойцы ЧВК «Вагнер», в начале августа появилось сообщение о готовности «прийти на помощь Родине» и вернуться для отражения атаки в Курской области.

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Россия и Буркина-Фасо еще шесть лет назад договорились о военном сотрудничестве. Этим летом в ходе своего визита в страну министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о планах увеличить число военных инструкторов.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Часть ее территории контролируют боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Курская область добровольцы Буркина-Фасо Африка ЧВК «Медведь»
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