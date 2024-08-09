 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны вчера сообщило, что продвижение ВСУ удалось остановить. Совет командиров ЧВК «Вагнер» заявил о готовности прийти на помощь Родине
Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru / ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер» «готовы прийти на помощь Родине». Об этом говорится в заявлении совета командиров ЧВК, опубликованном в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» и написанном «в связи с ситуацией в Курской области»

Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК. Официальный канал пресс-службы бизнесмена перестал обновляться с 26 июня, после попытки мятежа.

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови. <...> [На фоне ситуации в Курской области] наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», — говорится в заявлении группы.

Минобороны показало кадры переброски военной техники в Курскую область
Политика

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому сегодня придали федеральный статус. Накануне, 8 августа, Минобороны отчитывалось, что российские войска не допустили продвижения украинских военных в Суджанском и Кореневском районах. При этом мэр Курчатова Игорь Корпунков ранее сегодня отмечал, что боевые действия идут в нескольких десятках километров от города, обстановка остается напряженной.

О том, что «вангеровцев» могут перебросить в Курскую область, накануне сообщал RTVI со ссылкой на одного из бойцов ЧВК. По его словам, их группу уже переправляют в Россию из Мали. Информацию подтвердил близкий к ЧВК военкор Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый». 8 августа он опубликовал видео с вооруженными людьми, которые заявили, что уже едут в Курск. «В Россию возвращаются бойцы ЧВК «Вагнер». Мужчинам успехов», — подписал видео Гузенко.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Курская область ЧВК Вагнер Военная операция на Украине помощь военная помощь
Материалы по теме
Туареги назвали число погибших в боях в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»
Политика
CNN назвал атаку ВСУ на Курскую область неожиданностью для США
Политика
Минобороны показало кадры ударов Су-34 в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Подрядчик назвал срок завершения ремонта после аварии на БеломорканалеОбщество, 16:04
МИД Мали объявил о высылке посла ШвецииПолитика, 16:04
Сколько стоят медали Олимпиады-2024 и есть ли там золотоСпорт, 16:03
Каноист упустил последнюю медаль России на финише. Что происходит на ОИСпорт, 16:03
Банки сократили разницу между курсами покупки и продажи валютыФинансы, 16:00
«Эирдропы с нами надолго». Как менялись раздачи монет и чего ждать дальшеКрипто, 15:58
ВСУ обстреляли больницу в КременнойПолитика, 15:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд отказался отпустить экс-владельца «Трансфин-М» Тайчера под залогОбщество, 15:48
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской областиПолитика, 15:48
Совкомбанк спишет кредиты пострадавшим из-за атак ВСУ в Курской областиФинансы, 15:45
Блокчейн Ethereum не защитит от санкций США. Отчет банка ФРСКрипто, 15:37
Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательстваСпорт, 15:35
Российские спортсмены завоевали одну медаль на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 15:34
Врачи оценили состояние Поддубного словами «внушает оптимизм»Политика, 15:33