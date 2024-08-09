В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны вчера сообщило, что продвижение ВСУ удалось остановить. Совет командиров ЧВК «Вагнер» заявил о готовности прийти на помощь Родине

Фото: Анатолий Карбинов / NEWS.ru / ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер» «готовы прийти на помощь Родине». Об этом говорится в заявлении совета командиров ЧВК, опубликованном в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» и написанном «в связи с ситуацией в Курской области»

Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК. Официальный канал пресс-службы бизнесмена перестал обновляться с 26 июня, после попытки мятежа.

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови. <...> [На фоне ситуации в Курской области] наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», — говорится в заявлении группы.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому сегодня придали федеральный статус. Накануне, 8 августа, Минобороны отчитывалось, что российские войска не допустили продвижения украинских военных в Суджанском и Кореневском районах. При этом мэр Курчатова Игорь Корпунков ранее сегодня отмечал, что боевые действия идут в нескольких десятках километров от города, обстановка остается напряженной.

О том, что «вангеровцев» могут перебросить в Курскую область, накануне сообщал RTVI со ссылкой на одного из бойцов ЧВК. По его словам, их группу уже переправляют в Россию из Мали. Информацию подтвердил близкий к ЧВК военкор Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый». 8 августа он опубликовал видео с вооруженными людьми, которые заявили, что уже едут в Курск. «В Россию возвращаются бойцы ЧВК «Вагнер». Мужчинам успехов», — подписал видео Гузенко.