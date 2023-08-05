Лидеры в цветных беретах: кто пришел к власти в странах Западной Африки

Капитан Ибраим Траоре, президент переходного периода Буркина-Фасо

Возраст : около 35 лет

Участвовал в двух переворотах и после второго стал самым молодым главой государства в мире.

Родился в 1988 году в районе Бондокуй на северо-западе страны. В 2006 году поступил в Университет Уагадугу, крупнейшего города Буркина-Фасо, во время учебы был членом Ассоциации студентов-мусульман. На военной службе с 2010 года. Прошел обучение в Марокко, служил в мотопехотном полку в городе Кая (Центрально-Северная область), участвовал в антитеррористических операциях в стране и за рубежом, в частности в миссии ООН в Мали (МИНУСМА). В 2014 году получил звание лейтенанта, в 2020-м — капитана.

В январе 2022 года в Буркина-Фасо произошел переворот. К власти пришел командующий третьего военного округа (в него входит Уагадугу) Поль-Анри Дамиба, сместивший и арестовавший гражданского главу государства Рока Каборе.

Траоре январский переворот поддержал, после него он, по информации СМИ, возглавил в Кае контртеррористическое подразделение «Кобра». Спустя восемь месяцев Траоре обвинил Дамибу в том, что тот занимается больше политикой, чем борьбой с террористами (с 2015 года власти страны ведут вооруженную борьбу с исламистскими группировками, под контролем которых, по данным международных организаций, находится 40% страны). 30 сентября 2022 года группа военных под руководством Траоре заявила о смещении Дамибы (2 октября он ушел с поста и покинул страну), роспуске правительства, приостановке действия Конституции и закрытии границ. В те дни люди выходили на улицы с российскими флагами. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил Траоре с приходом к власти.

«Мы не выбирали войну — нам ее навязали. И мы ее ведем. Война стоит не дороже тех жизней, которые мы потеряем. Поэтому ее надо вести. Это единственный вариант. Не знаю, может, у вас есть другие опции, но наша — это война. На нас напали, мы защищаемся, и мы будем защищать нашу территорию. Чего бы это ни стоило и что бы из этого ни вышло», — заявил Траоре в интервью буркинийским журналистам в 2023 году.

Переворот осудили США, Евросоюз, Африканский союз. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, в него входят 15 стран региона) заявило, что он неуместен в ситуации, когда страна идет к тому, чтобы к 1 июля 2024 года вернуться к конституционному порядку (такое обязательство дали предыдущие власти). В интервью французскому радио RFI 3 октября Траоре пообещал, что это произойдет раньше, «если к тому будет располагать ситуация». В том же интервью он заявил, что намерен пересмотреть условия сотрудничества с Францией. Россия, сказал Траоре, «уже партнер Буркина-Фасо», поэтому он не видит «ничего особенного в том, что в Уагадугу развевался российский флаг».

На саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге Траоре заявил: «Некоторые наши традиционные партнеры поворачиваются к нам спиной, и мы видим, кто тогда наш настоящий друг — а именно Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать нас сегодня. <…> Мы должны также смотреть на вопрос санкций — санкции должны быть сняты».