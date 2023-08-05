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Лидеры в цветных беретах: кто пришел к власти в странах Западной Африки

В Нигере, как ранее в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, к власти пришли военные. Подробнее о том, кто возглавляет государства одного из самых нестабильных регионов и как они видят отношения с Россией, — в галерее РБК
Генерал Омар (Абдурахман) Чиани, глава переходного правительства Нигера
Возраст: около 63 лет Сторонник шестого президента Нигера, сверг следующего &laquo;из-за накопившихся в стране проблем&raquo;. Родился в 1960 году в регионе Тиллабери, неподалеку от границы с Мали. Учился в военной академии Тиеса в Сенегале, участвовал в&nbsp;зарубежных миссиях,&nbsp;в частности&nbsp;в рамках ООН и ЭКОВАС в Кот-д&rsquo;Ивуаре и Судане, после чего возглавил Национальную жандармерию Нигера. Был военным атташе Нигера в Германии, командовал батальоном в Агадесе (город на севере страны, посреди Сахары), проводил военные операции против контрабандистов и наркоторговцев. В 2011 году президент Махамаду Иссуфу назначил Чиани главой президентской гвардии&nbsp;&mdash; спецподразделения численностью 2 тыс. человек. В 2018 году ему было присвоено звание генерала. Сообщалось, что Чиани был причастен к попытке свержения в 2015 году президента Иссуфу, он это отрицал. В 2021 году по итогам президентских выборов Нигер возглавил Мохамед Базум. За несколько дней до его вступления в должность Чиани предотвратил захват военными президентского дворца. В 2023 году получил награду от президента Базума за &laquo;полное выполнение своих обязанностей в духе преданности, самопожертвования, доступности и лояльности&raquo;. 26 июля 2023 года президентская гвардия взяла главу государства под стражу. В своем видеообращении к нации Чиани заявил, что военные совершили переворот из-за накопившихся в стране проблем&nbsp;&mdash; коррупции и отсутствия безопасности. Он пообещал, что Нигер будет соблюдать все свои международные обязательства,&nbsp;в том числе и в области прав человека.
Фото: Balima Boureima / Reuters

Возраст: около 63 лет

Сторонник шестого президента Нигера, сверг следующего «из-за накопившихся в стране проблем».

Родился в 1960 году в регионе Тиллабери, неподалеку от границы с Мали. Учился в военной академии Тиеса в Сенегале, участвовал в зарубежных миссиях, в частности в рамках ООН и ЭКОВАС в Кот-д’Ивуаре и Судане, после чего возглавил Национальную жандармерию Нигера. Был военным атташе Нигера в Германии, командовал батальоном в Агадесе (город на севере страны, посреди Сахары), проводил военные операции против контрабандистов и наркоторговцев.

В 2011 году президент Махамаду Иссуфу назначил Чиани главой президентской гвардии — спецподразделения численностью 2 тыс. человек. В 2018 году ему было присвоено звание генерала. Сообщалось, что Чиани был причастен к попытке свержения в 2015 году президента Иссуфу, он это отрицал.

В 2021 году по итогам президентских выборов Нигер возглавил Мохамед Базум. За несколько дней до его вступления в должность Чиани предотвратил захват военными президентского дворца.

В 2023 году получил награду от президента Базума за «полное выполнение своих обязанностей в духе преданности, самопожертвования, доступности и лояльности». 26 июля 2023 года президентская гвардия взяла главу государства под стражу. В своем видеообращении к нации Чиани заявил, что военные совершили переворот из-за накопившихся в стране проблем — коррупции и отсутствия безопасности. Он пообещал, что Нигер будет соблюдать все свои международные обязательства, в том числе и в области прав человека.

Капитан Ибраим Траоре, президент переходного периода Буркина-Фасо
Возраст: около 35 лет Участвовал в двух переворотах и после&nbsp;второго стал самым молодым главой государства в мире. Родился в 1988 году в районе Бондокуй на северо-западе страны. В 2006 году поступил в Университет Уагадугу, крупнейшего города Буркина-Фасо, во время учебы был членом Ассоциации студентов-мусульман. На военной службе с 2010 года. Прошел обучение в Марокко, служил в мотопехотном полку в городе Кая (Центрально-Северная область), участвовал в антитеррористических операциях в стране и за рубежом,&nbsp;в частности&nbsp;в миссии ООН в Мали (МИНУСМА). В 2014 году получил звание лейтенанта, в 2020-м&nbsp;&mdash; капитана. В январе 2022 года в Буркина-Фасо произошел переворот. К власти пришел командующий третьего военного округа (в него входит Уагадугу) Поль-Анри Дамиба, сместивший и арестовавший гражданского главу государства Рока Каборе. Траоре январский переворот поддержал, после него он, по информации СМИ, возглавил в Кае контртеррористическое подразделение &laquo;Кобра&raquo;. Спустя восемь месяцев Траоре обвинил Дамибу в том, что тот занимается больше политикой, чем борьбой с террористами&nbsp;(с&nbsp;2015 года власти страны ведут вооруженную борьбу с исламистскими группировками, под контролем которых, по данным международных организаций, находится 40% страны). 30 сентября 2022 года группа военных под руководством Траоре заявила о смещении Дамибы (2 октября он ушел с поста и покинул страну), роспуске правительства, приостановке действия Конституции и закрытии границ. В те дни люди выходили на улицы с российскими флагами. Глава ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; Евгений Пригожин поздравил Траоре с приходом к власти. &laquo;Мы не выбирали войну&nbsp;&mdash; нам ее навязали. И мы ее ведем. Война стоит не дороже тех жизней, которые мы потеряем. Поэтому ее надо вести. Это единственный вариант. Не знаю, может, у вас есть другие опции, но наша&nbsp;&mdash; это война. На нас напали, мы защищаемся, и мы будем защищать нашу территорию. Чего&nbsp;бы это ни стоило и что&nbsp;бы из этого ни вышло&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил Траоре в интервью буркинийским журналистам в 2023 году. Переворот осудили США, Евросоюз, Африканский союз. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, в него входят 15 стран региона) заявило, что он неуместен в ситуации, когда страна идет к тому, чтобы к 1 июля 2024 года вернуться к конституционному порядку (такое обязательство дали предыдущие власти). В интервью французскому радио RFI 3 октября Траоре пообещал, что это произойдет раньше, &laquo;если к тому будет располагать ситуация&raquo;. В том&nbsp;же интервью он заявил, что намерен пересмотреть условия сотрудничества с Францией. Россия, сказал&nbsp;Траоре,&nbsp;&laquo;уже партнер Буркина-Фасо&raquo;, поэтому он не видит &laquo;ничего особенного в том, что в Уагадугу развевался российский флаг&raquo;. На саммите Россия&nbsp;&mdash; Африка в Санкт-Петербурге Траоре заявил: &laquo;Некоторые наши традиционные партнеры поворачиваются к нам спиной, и мы видим, кто тогда наш настоящий друг&nbsp;&mdash; а именно Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать нас сегодня. &lt;&hellip;&gt; Мы должны также смотреть на вопрос санкций&nbsp;&mdash; санкции должны быть сняты&raquo;.
Фото: Global Look Press

Возраст: около 35 лет

Участвовал в двух переворотах и после второго стал самым молодым главой государства в мире.

Родился в 1988 году в районе Бондокуй на северо-западе страны. В 2006 году поступил в Университет Уагадугу, крупнейшего города Буркина-Фасо, во время учебы был членом Ассоциации студентов-мусульман. На военной службе с 2010 года. Прошел обучение в Марокко, служил в мотопехотном полку в городе Кая (Центрально-Северная область), участвовал в антитеррористических операциях в стране и за рубежом, в частности в миссии ООН в Мали (МИНУСМА). В 2014 году получил звание лейтенанта, в 2020-м — капитана.

В январе 2022 года в Буркина-Фасо произошел переворот. К власти пришел командующий третьего военного округа (в него входит Уагадугу) Поль-Анри Дамиба, сместивший и арестовавший гражданского главу государства Рока Каборе.

Траоре январский переворот поддержал, после него он, по информации СМИ, возглавил в Кае контртеррористическое подразделение «Кобра». Спустя восемь месяцев Траоре обвинил Дамибу в том, что тот занимается больше политикой, чем борьбой с террористами (с 2015 года власти страны ведут вооруженную борьбу с исламистскими группировками, под контролем которых, по данным международных организаций, находится 40% страны). 30 сентября 2022 года группа военных под руководством Траоре заявила о смещении Дамибы (2 октября он ушел с поста и покинул страну), роспуске правительства, приостановке действия Конституции и закрытии границ. В те дни люди выходили на улицы с российскими флагами. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил Траоре с приходом к власти.

«Мы не выбирали войну — нам ее навязали. И мы ее ведем. Война стоит не дороже тех жизней, которые мы потеряем. Поэтому ее надо вести. Это единственный вариант. Не знаю, может, у вас есть другие опции, но наша — это война. На нас напали, мы защищаемся, и мы будем защищать нашу территорию. Чего бы это ни стоило и что бы из этого ни вышло», — заявил Траоре в интервью буркинийским журналистам в 2023 году.

Переворот осудили США, Евросоюз, Африканский союз. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, в него входят 15 стран региона) заявило, что он неуместен в ситуации, когда страна идет к тому, чтобы к 1 июля 2024 года вернуться к конституционному порядку (такое обязательство дали предыдущие власти). В интервью французскому радио RFI 3 октября Траоре пообещал, что это произойдет раньше, «если к тому будет располагать ситуация». В том же интервью он заявил, что намерен пересмотреть условия сотрудничества с Францией. Россия, сказал Траоре, «уже партнер Буркина-Фасо», поэтому он не видит «ничего особенного в том, что в Уагадугу развевался российский флаг».

На саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге Траоре заявил: «Некоторые наши традиционные партнеры поворачиваются к нам спиной, и мы видим, кто тогда наш настоящий друг — а именно Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать нас сегодня. <…> Мы должны также смотреть на вопрос санкций — санкции должны быть сняты».

Полковник Ассими Гойта, президент переходного периода Мали
Возраст: около 40 лет Захватывал власть в Мали дважды: в 2020 году стал вице-президентом, а спустя девять месяцев сместил своего соратника по перевороту. Родился в 1983 году в семье военного, вырос в городе Куликоро в юго-западной части страны; там&nbsp;же окончил военное училище. В 2017 году возглавил подразделение спецназа, которое участвовало в операции французских вооруженных сил &laquo;Бархан&raquo; против исламистских группировок. Был одним из организаторов госпереворота в августе 2020 года. Под давлением военных гражданский президент Ибрагим Кейта объявил об отставке и распустил правительство и парламент. Временным президентом стал бывший министр обороны (2014&ndash;2015) Ба Ндао, Гойта получил должность вице-президента. ЭКОВАС этот переворот осудило&nbsp;&mdash; членство Мали в организации было приостановлено, организация наложила на страну торговое и финансовое эмбарго, потребовав передать власть гражданским. С осуждением также выступили США и Евросоюз. В течение трех лет против руководства Мали было введено несколько пакетов санкций,&nbsp;в том числе и за сотрудничество с ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;. В мае 2021 года военные, возглавляемые Гойтой, задержали Ндао и главу переходного правительства Моктара Уана. Их обвинили в том, что они нарушили Хартию переходного периода, которая заменила Конституцию,&nbsp;в частности&nbsp;не согласовали с вице-президентом состав силового блока кабинета. 29 мая Конституционный суд Мали утвердил Ассими Гойту в должности временного президента. Новые власти подтвердили обязательства Ндао провести в феврале 2022-го выборы президента и парламента. Но они так и не состоялись. В 2021 году Африканский союз приостановил членство Мали &laquo;до тех пор, пока в стране не будет восстановлен нормальный конституционный порядок&raquo;. За время пребывания у власти Гойта не дал ни одного интервью зарубежным СМИ. В феврале 2022 года стало известно, что Франция, ее европейские союзники и Канада выведут из Мали свои силы, участвовавшие в операциях &laquo;Бархан&raquo; и &laquo;Такуба&raquo;, пришедшей&nbsp;ей на смену. Одна из ключевых причин&nbsp;&mdash; присутствие в стране ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;. В июне 2023 года власти Мали потребовали вывести миссию ООН MINUSMA, указав на ее &laquo;провал&raquo; в решении проблем безопасности. В том&nbsp;же месяце СБ ООН единогласно принял резолюцию о прекращении работы миссии. &laquo;Многочисленные страны Африки, особенно&nbsp;Мали, страдают от беспрецедентного давления, оказываемого со стороны некоторых стран, которые хотят чуть&nbsp;ли не вводить против нас санкции за партнерство с Россией&nbsp;&mdash; за наш суверенный выбор. Эта неоколониальная практика нас крайне удивляет и требует скоординированного ответа и пресечения на международном уровне. Малийский народ полностью и очень искренне ценит поддержку Российской Федерации, потому что в этот серьезный, трудный момент мы наконец видим, кто является нашими настоящими друзьями&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил Гойта на встрече с президентом России Владимиром Путиным 29 июля 2023 года после второго саммита Россия&nbsp;&mdash; Африка.
Фото: Habib Kouyate / Xinhua / Global Look Press

Возраст: около 40 лет

Захватывал власть в Мали дважды: в 2020 году стал вице-президентом, а спустя девять месяцев сместил своего соратника по перевороту.

Родился в 1983 году в семье военного, вырос в городе Куликоро в юго-западной части страны; там же окончил военное училище. В 2017 году возглавил подразделение спецназа, которое участвовало в операции французских вооруженных сил «Бархан» против исламистских группировок.

Был одним из организаторов госпереворота в августе 2020 года. Под давлением военных гражданский президент Ибрагим Кейта объявил об отставке и распустил правительство и парламент. Временным президентом стал бывший министр обороны (2014–2015) Ба Ндао, Гойта получил должность вице-президента. ЭКОВАС этот переворот осудило — членство Мали в организации было приостановлено, организация наложила на страну торговое и финансовое эмбарго, потребовав передать власть гражданским.

С осуждением также выступили США и Евросоюз. В течение трех лет против руководства Мали было введено несколько пакетов санкций, в том числе и за сотрудничество с ЧВК «Вагнер».

В мае 2021 года военные, возглавляемые Гойтой, задержали Ндао и главу переходного правительства Моктара Уана. Их обвинили в том, что они нарушили Хартию переходного периода, которая заменила Конституцию, в частности не согласовали с вице-президентом состав силового блока кабинета. 29 мая Конституционный суд Мали утвердил Ассими Гойту в должности временного президента. Новые власти подтвердили обязательства Ндао провести в феврале 2022-го выборы президента и парламента. Но они так и не состоялись. В 2021 году Африканский союз приостановил членство Мали «до тех пор, пока в стране не будет восстановлен нормальный конституционный порядок». За время пребывания у власти Гойта не дал ни одного интервью зарубежным СМИ.

В феврале 2022 года стало известно, что Франция, ее европейские союзники и Канада выведут из Мали свои силы, участвовавшие в операциях «Бархан» и «Такуба», пришедшей ей на смену. Одна из ключевых причин — присутствие в стране ЧВК «Вагнер». В июне 2023 года власти Мали потребовали вывести миссию ООН MINUSMA, указав на ее «провал» в решении проблем безопасности. В том же месяце СБ ООН единогласно принял резолюцию о прекращении работы миссии.

«Многочисленные страны Африки, особенно Мали, страдают от беспрецедентного давления, оказываемого со стороны некоторых стран, которые хотят чуть ли не вводить против нас санкции за партнерство с Россией — за наш суверенный выбор. Эта неоколониальная практика нас крайне удивляет и требует скоординированного ответа и пресечения на международном уровне. Малийский народ полностью и очень искренне ценит поддержку Российской Федерации, потому что в этот серьезный, трудный момент мы наконец видим, кто является нашими настоящими друзьями», — заявил Гойта на встрече с президентом России Владимиром Путиным 29 июля 2023 года после второго саммита Россия — Африка.

Полковник Мамади Думбуя, временный президент Гвинеи
Возраст: 43 года Бывший французский легионер, который сверг 83-летнего президента после конституционного референдума. Родился в 1980 году в крупном городе Канкане на востоке страны. Обучался в Военной школе во Франции и Университете Пантеон&nbsp;&mdash; Ассас. Проходил военную подготовку в Сенегале, Габоне, Израиле,&nbsp;участвовал в миссиях и операциях Военной школы в Афганистане, Кот-д&rsquo;Ивуаре, Джибути, Центральноафриканской&nbsp;Республике (ЦАР). Женат на гражданке Франции, у них трое детей. До 2009 года служил во французском&nbsp;Иностранном&nbsp;легионе&nbsp;(соединение в составе французских сухопутных войск, которое комплектуют преимущественно из иностранцев). Завершил свой контракт в звании капрала, после чего вернулся в Гвинею. В 2018 году возглавил элитное спецподразделение по борьбе с терроризмом. В 2020 году Думбуя получил звание полковника. К 2021 году он начал претендовать на расширение своих полномочий, в связи с чем оказался под угрозой ареста. Был среди 25 гвинейских руководителей, которым Евросоюз угрожал санкциями за нарушение прав человека. 5 сентября 2021 года он объявил об аресте 83-летнего президента Альфы Конде, находившегося у власти с 2010 года. Конде был первым главой государства, который с момента обретения Гвинеей независимости в 1958 году пришел к власти не в результате переворота, а по итогам выборов. До 2020 года президент республики не мог занимать должность более двух сроков, но конституционный референдум изменил законодательство, и Конде переизбрался на третий срок. За этим последовали протесты. &laquo;Персонализация политической жизни закончилась. Мы больше не будем доверять политику одному человеку, мы доверим ее народу&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил Думбуя в видеообращении 5 сентября 2021 года. Он также сообщил,&nbsp;что действие Конституции будет приостановлено, правительство распущено, а границы закрыты на одну неделю (цитата по Al Jazeera). По его словам, к перевороту военных подтолкнули плохое управление, коррупция и бедность, которыми сопровождалось правление Конде. &laquo;Десять лет назад я понял, что люблю народ своей страны. Поэтому я покинул Запад и вернулся, чтобы служить ей&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Думбуя в интервью французскому телеканалу France 24 в 2021 году. Он рассказал, что с президентом Конде встречался лишь два раза. После переворота Африканский союз и ЭКОВАС приостановили членство Гвинеи и ввели&nbsp;против нее санкции. В 2022 году сообщалось, что военные согласились на требование ЭКОВАС в течение двух лет передать власть гражданским. Когда начнется этот двухлетний период, никто не уточнил.
Фото: STR / EPA / ТАСС

Возраст: 43 года

Бывший французский легионер, который сверг 83-летнего президента после конституционного референдума.

Родился в 1980 году в крупном городе Канкане на востоке страны. Обучался в Военной школе во Франции и Университете Пантеон — Ассас. Проходил военную подготовку в Сенегале, Габоне, Израиле, участвовал в миссиях и операциях Военной школы в Афганистане, Кот-д’Ивуаре, Джибути, Центральноафриканской Республике (ЦАР). Женат на гражданке Франции, у них трое детей.

До 2009 года служил во французском Иностранном легионе (соединение в составе французских сухопутных войск, которое комплектуют преимущественно из иностранцев). Завершил свой контракт в звании капрала, после чего вернулся в Гвинею. В 2018 году возглавил элитное спецподразделение по борьбе с терроризмом. В 2020 году Думбуя получил звание полковника. К 2021 году он начал претендовать на расширение своих полномочий, в связи с чем оказался под угрозой ареста. Был среди 25 гвинейских руководителей, которым Евросоюз угрожал санкциями за нарушение прав человека.

5 сентября 2021 года он объявил об аресте 83-летнего президента Альфы Конде, находившегося у власти с 2010 года. Конде был первым главой государства, который с момента обретения Гвинеей независимости в 1958 году пришел к власти не в результате переворота, а по итогам выборов. До 2020 года президент республики не мог занимать должность более двух сроков, но конституционный референдум изменил законодательство, и Конде переизбрался на третий срок. За этим последовали протесты.

«Персонализация политической жизни закончилась. Мы больше не будем доверять политику одному человеку, мы доверим ее народу», — заявил Думбуя в видеообращении 5 сентября 2021 года. Он также сообщил, что действие Конституции будет приостановлено, правительство распущено, а границы закрыты на одну неделю (цитата по Al Jazeera). По его словам, к перевороту военных подтолкнули плохое управление, коррупция и бедность, которыми сопровождалось правление Конде.

«Десять лет назад я понял, что люблю народ своей страны. Поэтому я покинул Запад и вернулся, чтобы служить ей», — сказал Думбуя в интервью французскому телеканалу France 24 в 2021 году. Он рассказал, что с президентом Конде встречался лишь два раза.

После переворота Африканский союз и ЭКОВАС приостановили членство Гвинеи и ввели против нее санкции. В 2022 году сообщалось, что военные согласились на требование ЭКОВАС в течение двух лет передать власть гражданским. Когда начнется этот двухлетний период, никто не уточнил.

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера
Возраст: 66 лет Преподаватель математики, доктор наук, который пытается объединить страну, поделенную между 14 вооруженными группировками. Родился в 1957 году в Банги, столице республики (до 1960 года страна была французской колонией и называлась Убанги-Шари). Изучал математику в Университетах Банги и Абиджана (Кот-д&rsquo;Ивуар), доктор математических наук Университета Лилля (Франция) и Университета Яунде (Камерун). С 1987 по 2008 год&nbsp;преподавал в Университете Банги, с 2004 по 2008 год&nbsp;был ректором этого вуза. В 2008-м занял пост премьер-министра при президенте Франсуа Бозизе, который находился у власти с 2003 года на протяжении десяти лет. В 2013 году Бозизе свергла вооруженная мусульманская группировка &laquo;Селека&raquo; (с языка санго переводится как &laquo;коалиция&raquo;)&nbsp;&mdash; в стране начались столкновения между мусульманами с одной стороны и христианами и анимистами (верят в одушевленность природы) с другой. Туадера вместе с семьей уехал во Францию. В ЦАР он вернулся год спустя, когда временным президентом стала бывший мэр Банги Катрин Самба-Панза и было учреждено переходное правительство национального единства. В 2016 году в стране прошли выборы президента и парламента. Туадера шел на них как независимый кандидат. Он говорил, что готов отозвать свою кандидатуру в пользу Бозизе, но тому в регистрации отказали. Туадера не был явным фаворитом, но неожиданно прошел во второй тур, где одержал победу, набрав 62,71% голосов. &laquo;Мир и безопасность по-прежнему наш приоритет. За последние три года наша страна пережила большой кризис, который полностью разделил народ, было совершено множество преступлений. В этом году мы провели успешные выборы, послав сигнал международному сообществу и нашим местным лидерам о том, что центральноафриканцы хотят мира&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он телеканалу Al Jazeera в 2016 году после того, как пришел к власти. В 2020 году был избран на второй срок. Главная задача президента&nbsp;&mdash; безопасность, разоружение боевиков и их социальная реинтеграция. Но этот процесс идет медленно&nbsp;&mdash; значительную территорию страны (центр и восток) контролируют 14 группировок, которые живут контрабандой природных ресурсов. В ЦАР присутствует 12-тысячная миссия ООН MINUSCA. Туадера стал первым африканским лидером, воспользовавшимся услугами&nbsp;ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;. Она работает в стране предположительно с 2018 года. В обмен на услуги по обеспечению безопасности компания получила контроль над несколькими месторождениями алмазов и золота, сообщили&nbsp;правительства США и Великобритании. После мятежа ЧВК в России сообщалось о выводе бойцов &laquo;Вагнера&raquo; из ЦАР, но позже власти страны&nbsp;объявили, что был не вывод, а ротация. &laquo;Наша страна была полностью под влиянием вооруженных группировок в 2016 году, были попытки переворота, и наблюдались проблемы в области безопасности. Но благодаря помощи Российской Федерации мы сегодня обрели мир, стабильность, и мы действительно хотим подчеркнуть такую важную поддержку. Выражаем признательность от имени центральноафриканского народа&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил Туадера на встрече с Владимиром Путиным 28 июля 2023 года после второго саммита Россия&nbsp;&mdash; Африка.
Фото: Michael Brochstein / Zuma / Global Look Press

Возраст: 66 лет

Преподаватель математики, доктор наук, который пытается объединить страну, поделенную между 14 вооруженными группировками.

Родился в 1957 году в Банги, столице республики (до 1960 года страна была французской колонией и называлась Убанги-Шари). Изучал математику в Университетах Банги и Абиджана (Кот-д’Ивуар), доктор математических наук Университета Лилля (Франция) и Университета Яунде (Камерун).

С 1987 по 2008 год преподавал в Университете Банги, с 2004 по 2008 год был ректором этого вуза. В 2008-м занял пост премьер-министра при президенте Франсуа Бозизе, который находился у власти с 2003 года на протяжении десяти лет. В 2013 году Бозизе свергла вооруженная мусульманская группировка «Селека» (с языка санго переводится как «коалиция») — в стране начались столкновения между мусульманами с одной стороны и христианами и анимистами (верят в одушевленность природы) с другой. Туадера вместе с семьей уехал во Францию.

В ЦАР он вернулся год спустя, когда временным президентом стала бывший мэр Банги Катрин Самба-Панза и было учреждено переходное правительство национального единства. В 2016 году в стране прошли выборы президента и парламента. Туадера шел на них как независимый кандидат. Он говорил, что готов отозвать свою кандидатуру в пользу Бозизе, но тому в регистрации отказали. Туадера не был явным фаворитом, но неожиданно прошел во второй тур, где одержал победу, набрав 62,71% голосов.

«Мир и безопасность по-прежнему наш приоритет. За последние три года наша страна пережила большой кризис, который полностью разделил народ, было совершено множество преступлений. В этом году мы провели успешные выборы, послав сигнал международному сообществу и нашим местным лидерам о том, что центральноафриканцы хотят мира», — сказал он телеканалу Al Jazeera в 2016 году после того, как пришел к власти. В 2020 году был избран на второй срок.

Главная задача президента — безопасность, разоружение боевиков и их социальная реинтеграция. Но этот процесс идет медленно — значительную территорию страны (центр и восток) контролируют 14 группировок, которые живут контрабандой природных ресурсов. В ЦАР присутствует 12-тысячная миссия ООН MINUSCA.

Туадера стал первым африканским лидером, воспользовавшимся услугами ЧВК «Вагнер». Она работает в стране предположительно с 2018 года. В обмен на услуги по обеспечению безопасности компания получила контроль над несколькими месторождениями алмазов и золота, сообщили правительства США и Великобритании. После мятежа ЧВК в России сообщалось о выводе бойцов «Вагнера» из ЦАР, но позже власти страны объявили, что был не вывод, а ротация.

«Наша страна была полностью под влиянием вооруженных группировок в 2016 году, были попытки переворота, и наблюдались проблемы в области безопасности. Но благодаря помощи Российской Федерации мы сегодня обрели мир, стабильность, и мы действительно хотим подчеркнуть такую важную поддержку. Выражаем признательность от имени центральноафриканского народа», — заявил Туадера на встрече с Владимиром Путиным 28 июля 2023 года после второго саммита Россия — Африка.

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