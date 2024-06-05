Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо

Глава российского МИДа, находящийся с визитом в этой африканской стране, также пообещал дополнительные поставки продукции военного назначения для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Россия планирует увеличить число военных инструкторов в Буркина-Фасо. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

«Здесь работают российские инструкторы, их количество будет увеличиваться», — сказал Лавров. Министр также рассказал, что параллельно представители вооруженных сил и правоохранительных органов этой африканской страны проходят обучение и в России.

«Этот вид нашего партнерства весьма и весьма конкретен и сильно продвинут», — отметил он, добавив, что не сомневается в том, что «благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены».

Глава российского МИДа сообщил, что накануне страну с очередным визитом посетил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. «Он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи», — добавил он.

Кроме того, Лавров пообещал дополнительные поставки в Буркина-Фасо продукции военного назначения для укрепления обороноспособности страны. «Безусловно, мы развиваем военное, военно-техническое сотрудничество, поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Часть ее территории контролируют боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство», сообщало агентство Reuters.

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве летом 2018 года. По словам бывшего министра обороны Сергея Шойгу, оно направлено на «практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом».

В сентябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, к власти пришел командир спецназа отряда «Кобра» Ибрагим Траоре. По мнению западных исследователей, осуществить переворот помогли бойцы ЧВК «Вагнер», писала Би-би-си. Траоре носит титул «президент переходного периода», основатель «Вагнера», покойный Евгений Пригожин, поздравлял его с приходом к власти.

В январе прошлого года власти Буркина-Фасо (бывшая французская колония) денонсировали соглашение о присутствии в стране французских военных, те должны были покинуть ее в течение месяца.

Траоре летом прошлого года посетил саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге.