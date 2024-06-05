 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо

Лавров: Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо
Глава российского МИДа, находящийся с визитом в этой африканской стране, также пообещал дополнительные поставки продукции военного назначения для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Россия планирует увеличить число военных инструкторов в Буркина-Фасо. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

«Здесь работают российские инструкторы, их количество будет увеличиваться», — сказал Лавров. Министр также рассказал, что параллельно представители вооруженных сил и правоохранительных органов этой африканской страны проходят обучение и в России.

«Этот вид нашего партнерства весьма и весьма конкретен и сильно продвинут», — отметил он, добавив, что не сомневается в том, что «благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены».

Глава российского МИДа сообщил, что накануне страну с очередным визитом посетил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. «Он здесь регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи», — добавил он.

Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо
Политика
Сергей Лавров

Кроме того, Лавров пообещал дополнительные поставки в Буркина-Фасо продукции военного назначения для укрепления обороноспособности страны. «Безусловно, мы развиваем военное, военно-техническое сотрудничество, поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Часть ее территории контролируют боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство», сообщало агентство Reuters.

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве летом 2018 года. По словам бывшего министра обороны Сергея Шойгу, оно направлено на «практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом».

В сентябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, к власти пришел командир спецназа отряда «Кобра» Ибрагим Траоре. По мнению западных исследователей, осуществить переворот помогли бойцы ЧВК «Вагнер», писала Би-би-си. Траоре носит титул «президент переходного периода», основатель «Вагнера», покойный Евгений Пригожин, поздравлял его с приходом к власти.

В январе прошлого года власти Буркина-Фасо (бывшая французская колония) денонсировали соглашение о присутствии в стране французских военных, те должны были покинуть ее в течение месяца.

Траоре летом прошлого года посетил саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Лавров Буркина-Фасо
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Из Буркина-Фасо за подрывную деятельность выслали трех дипломатов Франции
Политика
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо
Политика
Власти Буркина-Фасо одобрили отправку военного контингента в Нигер
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Финские пограничники заметили летающие объекты у границы с Россией Политика, 16:51
В Минздраве оценили ущерб экономике от хронических заболеваний населения Экономика, 16:49
Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение в экстремизме Общество, 16:46
Захарян не сыграет за сборную России в Минске из-за болезни Спорт, 16:45
Как в России создают новую инфраструктуру для промышленности Отрасли, 16:39
Нарышкина переизбрали главой исторического общества еще на три года Общество, 16:36
Главком ВСУ рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области Политика, 16:36
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Песков заявил о потере нейтралитета Швейцарии в украинском вопросе Политика, 16:31
Рэй Далио назвал главными рисками для рынков выборы и экономические войны Инвестиции, 16:30
Глава «Зенита» заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено» Спорт, 16:30
В порту Таллина прогремел взрыв Общество, 16:28
Альфа-Банк признан самым технологичным банком по версии THKEIA Пресс-релиз, 16:21
Врио самарского губернатора отказался пересаживаться на новую Lada Iskra Политика, 16:20
АвтоВАЗ назвал новый цвет для Lada Iskra «огонь» Авто, 16:19