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В Крыму завели дело после драки в баре с участием «бойцов ЧВК»

После драки в баре в Крыму возбудили уголовное дело о хулиганстве
СК возбудил дело о хулиганстве после «инцидента» в одном из баров Крыма. В МВД сообщили о задержании двух зачинщиков. В Telegram появились данные о драке бойцов ЧВК «Медведи», которым не понравилось поведение посетителя заведения
Фото: fcpeshka / Telegram
Фото: fcpeshka / Telegram

Сотрудники полиции установили личности участников «инцидента» в одном из баров Крыма, двое зачинщиков задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК (хулиганство), сообщили РБК в пресс-службе МВД по республике.

«Накануне в дежурную часть полиции Черноморского района поступило сообщение о том, что в одном из городских заведений произошел инцидент.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. В результате проведенных оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны», — рассказали в пресс-службе МВД по республике Крым.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

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Телеграм-канал «Крымский канал» писал, что в ночь на 24 февраля двум бойцам ЧВК «Медведи» не понравилось поведение одного из посетителей кафе «Крепость» в Черноморском районе. По его данным, они вызвали «подмогу», которая ворвалась в заведение с автоматными выстрелами, уложили всех на пол и нанесли обидчику многочисленные травмы головы.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков исключил связь ЧВК «Медведи» с руководством республики и призвал к наказанию виновных в произошедшем. «ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали», — написал он в телеграм-канале.

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