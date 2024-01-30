Bloomberg узнал, в каких странах разместят бывших сотрудников «Вагнера»
Российский «Африканский корпус» для военного присутствия в Африке должен заменить миссии ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на континенте, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, сформировать корпус из новичков и бывших вагнеровцев планируется к середине года. После этого их разместят по меньшей мере в пяти африканских странах — Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Источник агентства, близкий к российскому Минобороны, сообщил, что речь идет о наборе 20 тыс. человек.
Ссылаясь на телеграм-канал группы, Bloomberg пишет, что на прошлой неделе около 100 российских военных прибыли в Буркина-Фасо, чтобы обеспечить безопасность лидера страны Ибрагима Траоре. По данным агентства, также планируется открытие штаб-квартиры в Центрально-Африканской Республике.
Старший советник президента ЦАР Патрик Била Коягбеле сообщил, что в стране будет построена база, поскольку «здесь много россиян и необходимо обеспечить им базу». Ее точное местонахождение секретно, и власти еще изучают несколько мест для размещения, отметил советник. По его словам, в ЦАР находятся 2 тыс. российских военнослужащих, что в два раза больше, чем в сентябре 2023 года.
Что касается возможного присутствия России в Нигере, это вызовет обеспокоенность США, у которых там крупная база беспилотников, отметило агентство. В декабре в Нигер приезжал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и встречался с министром обороны страны Салифу Моди. Осенью он посетил Буркина-Фасо.
РБК направил запрос в Министерство обороны России.
До начала российской военной операции на Украине в Африке находился основной фронт работ ЧВК «Вагнер», ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений. После попытки мятежа ЧВК 24 июня глава МИД Сергей Лавров заявил, что кроме отношений с ЧВК «Вагнер» у ЦАР и Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструктора продолжат там работу.
После гибели Пригожина в авиакатастрофе 23 августа его бизнес-империя в Африке оказалась в подвешенном состоянии, писала The Financial Times. Давний знакомый бизнесмена в беседе с газетой отмечал, что «Вагнеру» больше «не позволят проводить какие-либо операции», поскольку только Пригожин мог «заставить все это работать». Однако старший советник президента ЦАР Фидель Гуанджика отмечал, что смерть основателя ЧВК ничего не меняет, присутствие «Вагнера» на местах продолжится.
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