 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал, в каких странах разместят бывших сотрудников «Вагнера»

Bloomberg: бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» разместят в пяти странах Африки
«Африканский корпус» заменит ЧВК «Вагнер» в Африке, сообщил Bloomberg. Корпус из новичков и бывших вагнеровцев, по данным агентства, разместят в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский «Африканский корпус» для военного присутствия в Африке должен заменить миссии ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на континенте, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сформировать корпус из новичков и бывших вагнеровцев планируется к середине года. После этого их разместят по меньшей мере в пяти африканских странах — Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Источник агентства, близкий к российскому Минобороны, сообщил, что речь идет о наборе 20 тыс. человек.

Ссылаясь на телеграм-канал группы, Bloomberg пишет, что на прошлой неделе около 100 российских военных прибыли в Буркина-Фасо, чтобы обеспечить безопасность лидера страны Ибрагима Траоре. По данным агентства, также планируется открытие штаб-квартиры в Центрально-Африканской Республике.

Старший советник президента ЦАР Патрик Била Коягбеле сообщил, что в стране будет построена база, поскольку «здесь много россиян и необходимо обеспечить им базу». Ее точное местонахождение секретно, и власти еще изучают несколько мест для размещения, отметил советник. По его словам, в ЦАР находятся 2 тыс. российских военнослужащих, что в два раза больше, чем в сентябре 2023 года.

Американская ЧВК заявила о переговорах с властями ЦАР
Политика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Что касается возможного присутствия России в Нигере, это вызовет обеспокоенность США, у которых там крупная база беспилотников, отметило агентство. В декабре в Нигер приезжал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и встречался с министром обороны страны Салифу Моди. Осенью он посетил Буркина-Фасо.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

До начала российской военной операции на Украине в Африке находился основной фронт работ ЧВК «Вагнер», ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений. После попытки мятежа ЧВК 24 июня глава МИД Сергей Лавров заявил, что кроме отношений с ЧВК «Вагнер» у ЦАР и Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструктора продолжат там работу.

После гибели Пригожина в авиакатастрофе 23 августа его бизнес-империя в Африке оказалась в подвешенном состоянии, писала The Financial Times. Давний знакомый бизнесмена в беседе с газетой отмечал, что «Вагнеру» больше «не позволят проводить какие-либо операции», поскольку только Пригожин мог «заставить все это работать». Однако старший советник президента ЦАР Фидель Гуанджика отмечал, что смерть основателя ЧВК ничего не меняет, присутствие «Вагнера» на местах продолжится.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Яна Баширова
Африка Нигер Центральноафриканская Республика ЧВК Вагнер ЦАР Буркина-Фасо Ливия
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
Материалы по теме
ЦАР согласилась сменить «Вагнера» на «моцартов» и «бетховенов» из России
Политика
Посол заявил о желании ЦАР увеличить число российских военных в стране
Политика
Делегация российских военных вслед за Ливией посетила Буркина-Фасо
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Минобороны сообщило о продвижении группировки «Южная» на выгодные позиции Политика, 14:24
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 14:23
Россия лишилась лидерства в медальном зачете фигуристов на Олимпиаде-2022 Спорт, 14:15
Орбан назвал человека, способного остановить конфликт на Украине Политика, 14:13
В США задержали мужчину за угрозу убить Байдена и Харрис Общество, 14:06
ЦБ спрогнозировал замедление роста ипотеки в 2024 году Недвижимость, 14:03
ОКР решил обжаловать решение ISU лишить Россию золота Олимпиады Спорт, 14:01
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Валиеву отстранили, у России отобрали золото Олимпиады. Что важно знать Спорт, 13:57
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 13:55
Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса лиры Инвестиции, 13:51
Участники «Би-2» отказались встречаться с российским консулом в Бангкоке Политика, 13:50
Найм через обучение: в чем плюсы такого подхода РБК и Softline, 13:47
Российские фигуристы сохранят выплаты за ОИ-2022 после наказания Валиевой Спорт, 13:44
Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие Политика, 13:42