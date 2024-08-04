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Буркина-Фасо призвала Киев «взять себя в руки» из-за поддержки туарегов

Буркина-Фасо потребовала Киев взять себя в руки из-за поддержки туарегов в Мали
Буркина-Фасо назвала «подрывной акцией» появление в аккаунте украинского посольства видео с поддержкой повстанцев, атаковавших вагнеровцев в Мали. В ГУР Украины заявляли, что передали туарегам «необходимую информацию и не только»

Власти Буркина-Фасо раскритиковали Украину за поддержку повстанцев-туарегов в Мали, которые атаковали колонну правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер», передает Burkina 24.

Согласно заявлению МИД Буркина-Фасо, на странице украинского посольства в Сенегале в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) был опубликован видеоролик «с недвусмысленной поддержкой террористических группировок, ответственных за трусливое и варварское нападение».

«Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что его совершило украинское посольство в Дакаре», — заявил МИД. Ведомство призвало африканские страны также «осудить эти подрывные акции, которые угрожают стабильности на континенте» и выразило поддержку вооруженным силам Мали. В министерстве напомнили о «священном принципе невмешательства во внутренние дела суверенного государства» и призвали правительство Украины «осознать свою ответственность и прежде всего взять себя в руки».

Туареги назвали число погибших в боях в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Накануне из-за этого видео посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала.

28 июля повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что в недалеко от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и вагнеровцев, а нескольких взяли в плен. В ЧВК подтвердили потери среди бойцов группы и вооруженных сил Мали, отметив, что им противостояли около тысячи боевиков, а бои шли пять дней. Главное управление разведки Украины заявило, что помогло туарегам, передав им «необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию» против ЧВК.

Буркина-Фасо (граничит с Мали на севере) — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Часть ее территории контролируют боевики, связанные с запрещенными в России террористическими группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство». В сентябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, к власти пришел командир спецназа отряда «Кобра» Ибрагим Траоре, который носит титул «президент переходного периода». По мнению западных исследователей, осуществить переворот помогли бойцы ЧВК «Вагнер», писала Би-би-си.

Сотрудники ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в военных действиях на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, российские инструкторы продолжили там работать.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Буркина-Фасо Мали Украина ЧВК Вагнер туареги
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