Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненное за тройное убийство в Перми

Григорий Стариков во время следственного мероприятия (Фото: СК России)

Пермский краевой суд приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова за убийство трех человек к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается на сайте суда.

В июне 2023 года 26-летний Стариков находился в общежитии в городе Березники в компании двух мужчин и одной женщины. Между ними произошла ссора, возникшей по причине давнего конфликта, после чего он избил их, отмечает СК.

Как рассказал следствию сам Стариков, он изначально хотел побить потерпевших, но в процессе избиения после «щелчка в голове» решил их убить. Мужчина нанес им удары по голове и другим частям тела металлической монтировкой, но они подавали признаки жизни, тогда он нанес им дополнительные удары (от 18 до 22 ударов каждому), чтобы они погибли.

Адвокат подсудимого заявил, что мотивы преступления Старикова стали «следствием имевшейся у него контузии». Кроме того, на протяжении трех дней перед убийством мужчина пил алкоголь, чтобы «заглушить посттравматический синдром», отметила защита Старикова, настаивая на его лечении и реабилитации как участника боевых действий.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Стариков не страдал хроническим психическим расстройством в прошлом и не страдает в настоящее время, у него имеется органическое расстройство личности и средняя стадия зависимости от алкоголя, но во время совершения преступления «в состоянии аффекта не находился».

В итоге психическое расстройство, а также участие в боевых действиях, наличие медали «За отвагу» и наград от командования ЧВК «Вагнер», полученные ранения не стали смягчающими обстоятельствами.

Суд счел Старикова виновным в убийстве трех человек — п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. «Суд <...> пришел к выводу о том, что Стариков Г.Н. представляет исключительную опасность для общества и заслуживает максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.