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Военная операция на Украине ,  
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Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненное за тройное убийство в Перми

Сюжет
Военная операция на Украине
Григорий Стариков во время следственного мероприятия
Григорий Стариков во время следственного мероприятия (Фото: СК России)

Пермский краевой суд приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова за убийство трех человек к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается на сайте суда.

В июне 2023 года 26-летний Стариков находился в общежитии в городе Березники в компании двух мужчин и одной женщины. Между ними произошла ссора, возникшей по причине давнего конфликта, после чего он избил их, отмечает СК.

Как рассказал следствию сам Стариков, он изначально хотел побить потерпевших, но в процессе избиения после «щелчка в голове» решил их убить. Мужчина нанес им удары по голове и другим частям тела металлической монтировкой, но они подавали признаки жизни, тогда он нанес им дополнительные удары (от 18 до 22 ударов каждому), чтобы они погибли.

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Адвокат подсудимого заявил, что мотивы преступления Старикова стали «следствием имевшейся у него контузии». Кроме того, на протяжении трех дней перед убийством мужчина пил алкоголь, чтобы «заглушить посттравматический синдром», отметила защита Старикова, настаивая на его лечении и реабилитации как участника боевых действий.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Стариков не страдал хроническим психическим расстройством в прошлом и не страдает в настоящее время, у него имеется органическое расстройство личности и средняя стадия зависимости от алкоголя, но во время совершения преступления «в состоянии аффекта не находился».

В итоге психическое расстройство, а также участие в боевых действиях, наличие медали «За отвагу» и наград от командования ЧВК «Вагнер», полученные ранения не стали смягчающими обстоятельствами.

Суд счел Старикова виновным в убийстве трех человек — п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. «Суд <...> пришел к выводу о том, что Стариков Г.Н. представляет исключительную опасность для общества и заслуживает максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

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ЧВК Вагнер Пермь убийство пожизненное заключение
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