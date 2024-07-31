Maan узнало о лидере «Исламского джихада» в доме, где погиб Хания

Лидер «Исламского джихада» проживал в доме главы политбюро ХАМАС, который погиб от прямого попадания ракеты, пишет Maan. Агентство не уточнило, был ли он среди жертв. Израильский министр назвал смерть Хании «очищением от грязи»

Зияд ан-Нахаля и Исмаил Хания (слева направо) (Фото: офис Высшего руководителя Ирана / WANA / Reuters)

Лидер палестинской группировки «Исламский джихад» (в России признана террористической и запрещена организация со схожим названием «Исламский джихад — Джамаат моджахедов») Зияд ан-Нахаля проживает в доме в Тегеране, где утром был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, передает Maan.

По данным агентства, ан-Нахаля проживал на втором этаже этого здания. Как уточняло Tasnim, речь идет о «специальной резиденции» на севере Тегерана для «героев войны».

Представители ливанской группировки «Хезболла» также подтвердили присутствие командующего вооруженными формированиями движения Фуада Мохсена Шокра в здании, которое подверглось удару ЦАХАЛ по Бейруту.

«Как стало известно, сионистский враг атаковал южный пригород Бейрута во вторник, 30 июля, целью стало жилое здание в одном из его кварталов, что привело к мученической смерти граждан, ранениям и значительным разрушениям здания», — приводит Maan заявление «Хезболлы». Там не уточнили, был ли Шокр среди погибших.

Погибший глава политбюро ХАМАС отвечал за международные отношения группировки и был одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников, отмечает CNN. В апреле Хания рассказал, что трое его сыновей и несколько внуков стали жертвами авиаудара по сектору Газа. Убийство Хании осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также министерства иностранных дел Турции, Ирана и России. Замглавы российского МИДа Михаил Богданов предупредил о рисках дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

Об убийстве Хании сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. Причиной стало прямое попадание ракеты по зданию, где он остановился в Тегеране. Накануне глава политбюро ХАМАС принимал участие в церемонии инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Палестинское движение назвало атаку «вероломной» и обвинило в ней «сионистов». Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху счел смерть Хании «очищением от грязи». В Иране объявили трехдневный траур.

Утром 31 июля официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил об гибели Шокра в результате израильского удара по Бейруту. ЦАХАЛ называет его правой рукой лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и одним из ответственных за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли минимум 12 человек, большинство из них дети и подростки. Ракетный удар пришелся по футбольному полю.

Атака на Мадждаль-Шамс произошла 27 июля. Власти Израиля возложили вину за гибель мирных жителей на «Хезболлу». Ее представители не признали причастность к произошедшему.