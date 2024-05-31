ЕС ввел санкции против главы Приморья за подарки Ким Чен Ыну

Совет ЕС обосновал санкции против главы Приморья и Восточной стивидорной компании их «содействием развитию военного сотрудничества России с КНДР». Обе страны отрицали поставки оружия из Северной Кореи в Россию

Олег Кожемяко (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Олега Кожемяко и Восточной стивидорной компании (ВСК, входит в холдинг Global Ports ГК «Дело») за содействие развитию военного сотрудничества России и КНДР, сообщили в Совете ЕС.

РБК направил запрос в пресс-службу Global Ports и обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Приморского края. В ЕС отметили, что Кожемяко после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре вручил ему оружие и военную форму в качестве подарка, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Правительство Приморья сообщило, что Кожемяко подарил Ким Чен Ыну комплект бронезащиты, пять дронов-камикадзе, разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25» с функцией вертикального взлета и незаметную для тепловизоров одежду.

Включение Восточной стивидорной компании в санкционный список в ЕС также объяснили связями с КНДР. В объяснении к санкциям утверждается, что через дальневосточный порт, которым управляет Восточная стивидорная компания, в КНДР из России были доставлены «тысячи контейнеров с оружием и боеприпасами». «Являясь оператором порта Восточный, Восточная стивидорная компания была вовлечена в поставки оружия из КНДР в Российскую Федерацию в нарушение резолюции 1718 (2006) и резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Пхеньян неоднократно опровергал информацию о поставках оружия в Россию. Никаких доказательств поставок оружия из Северной Кореи в Россию нет, заявил в октябре 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Восточная стивидорная компания была основана в 2004 году. По итогам 2023 года прибыль компании составляла 16,21 млрд руб., выручка — 33,78 млрд руб. Компания является одним из крупнейших контейнерных терминалов в России. Она работает на территории порта Восточный и специализируется на перевалке контейнерных грузов. Порт является третьим по грузообороту в России. В 2023 году этот показатель составил 86,6 млн т.

В феврале ВСК попала под санкции США, а 17 мая — под британские.

В апреле Южная Корея ввела санкции против компаний «Интеллект» и «Содействие», а также их представителей Сергея Козлова и Александра Памфилова, которые, по данным Сеула, причастны к «финансированию ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна с помощью привлечения северокорейских специалистов для работы в России.