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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против Восточной стивидорной компании

Великобритания ввела санкции в отношении Восточной стивидорной компании
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Война санкций
Оператора контейнерного терминала в морском порту Восточный ООО «ВСК» включили в список санкций Великобритании. Ранее ограничения ввели США из-за транспортировки боеприпасов из КНДР. Пхеньян и Москва опровергали эту информацию
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Великобритания ввела санкции в отношении ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports), которая управляет контейнерным терминалом в морском порту Восточный, сообщила пресс-служба Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина.

«Меры были введены в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года и предусматривают введение финансовых санкций, включая заморозку активов и другие финансовые и инвестиционные ограничения, в отношении лиц, которые были вовлечены в дестабилизацию ситуации на Украине <...> или получают выгоду от правительства России или поддерживают его действия», — говорится в сообщении OFSI.

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В Global Ports отказались от комментариев.

ООО «ВСК» было основано в 2004 году. Управляющий директор — Илья Долгий. По итогам 2023 года прибыль ООО «ВСК» составляла 16,21 млрд руб., выручка — 33,78 млрд руб.

В конце 2023 года Долгий заявил, что пропускная способность морского терминала площадью 70,9 га составляет 700 тыс. TEU, она ограничена железной дорогой. Он анонсировал запуск проекта по расширению терминала до 1,7 млн TEU к 2030 году.

Порт Восточный — третий по грузообороту в России. В 2023 году этот показатель составил 86,6 млн т.

В феврале ООО «Восточная стивидорная компания» попало под санкции США. В Вашингтоне обосновали эти ограничения транспортировкой более 7,4 тыс. контейнеров с боеприпасами из КНДР. В Москве и Пхеньяне опровергали информацию о взаимных поставках оружия.

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Великобритания Россия санкции

Недвижимость

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