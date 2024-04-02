Сеул ввел санкции против двух компаний из России за сотрудничество с КНДР

Компании и их представители, по мнению Сеула, сотрудничали с КНДР в нарушение санкций ООН. Кремль заявлял об отсутствии соглашения о военном сотрудничестве с Пхеньяном. Москва в марте ветировала резолюцию об экспертах по санкциям

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Южная Корея ввела санкции против двух физических и двух юридических лиц, которые, по данным Сеула, сотрудничают с КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на МИД страны.

В санкционный список попали компании «Интеллект» и «Содействие», а также их представители Сергей Козлов и Александр Памфилов. Как считают в Южной Корее, эти компании причастны к «финансированию ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна с помощью привлечения северокорейских специалистов для работы в России.

Также под ограничение попали два российских судна Lady R и Angara, которые, по данным МИДа, перевозили военные грузы между Россией и Северной Кореей. Санкции Совбеза ООН запрещают поставки КНДР оружия и связанных с ним материальных средств.

В марте Белый дом США пообещал, что Вашингтон постепенно начнет обнародовать данные, подтверждающие сотрудничество между Россией и КНДР в военной сфере. Соединенные Штаты ранее не раз заявляли, что Северная Корея может предоставлять России военную помощь. Эти данные опровергали как в Москве, так и в Пхеньяне. В сентябре 2023 года, после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в Кремле заявили, что стороны не подписывали соглашение о военно-технологическом сотрудничестве и не имели таких планов.

28 марта Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по продлению на год мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций организации против Северной Кореи (ее поддержали 13 членов СБ ООН, а Китай воздержался). Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что санкционный режим ООН «не просто теряет свою актуальность, он предельно оторван от действительности», а ограничения нацелены на «удушение Пхеньяна». В Кремле в свою очередь сказали, что решение не поддерживать резолюцию соответствует интересам России.

Резолюция никак не влияет на сами санкции против Северной Кореи, они остаются в силе, отмечает AP.