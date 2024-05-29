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Война санкций ,  
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МИД Венгрии назвал провалившимися санкции Евросоюза

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкционная политика Евросоюза полностью провалилась
Сюжет
Война санкций
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Санкционная политика, которую проводят страны Евросоюза, провалилась, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой. Его слова приводит «РИА Новости».

«Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика [Евросоюза] провалилась. И это не политическое заявление. <...> Это факт», — сказал Сийярто.

По мнению Сийярто, экономика Евросоюза много потеряла из-за санкций. «Поэтому если бы это зависело от нас, мы были бы рады, если бы санкционных пакетов больше не было», — отметил глава МИДа.

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Со схожим заявлением выступил председатель ведущей в ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre и экс-глава Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим.

По его словам, меры, введенные против России из-за военных действий на Украине, «эффективны, если посмотреть на Запад», но в остальных частях света ситуация обстоит иначе. Буамим отметил, что не видит в ограничениях «инструмент для оказания какого-либо влияния».

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин призвал не расслабляться из-за ограничений, отметив, что в среднесрочной перспективе они действительно могут негативно отразиться на российской экономике.

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