Медведев не исключил перехода конфликта с Западом «в последнюю стадию»
Россия находится в состоянии военного конфликта с Западом, и он развивается «по самому плохому сценарию», написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — считает он.
Медведев предупредил, что западная военная техника будет уничтожаться как и на Украине, так и в других странах, если с их территории будут наноситься удары по России. Зампред Совбеза считает, что военнослужащие НАТО напрямую управляют поставленным Киеву дальнобойным оружием, и «это никакая не военная помощь, а участие в войне против нас». «Такая «индивидуальная помощь» стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, — это серьезная эскалация конфликта», — написал он.
Медведев также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчете на то, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «в европейских странах очень высокая плотность населения». Путин произнес их 28 мая, призвав страны Европы иметь это в виду, «прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории» западным оружием.
«А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия тактического ядерного оружия, есть, наконец, стратегический потенциал», — написал Медведев.
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