Дуда заявил, что Путин «не проиграл ни одной войны»

Говорят, что Путин «потерпел поражение», когда Финляндия вошла в НАТО, но это не так, заявил Дуда. По его словам, стоит учитывать, что Россия — ядерная держава с «гигантскими» складами оружия, и не смеяться над ее «танками 1960-х»

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о поражении России. Об этом он заявил в интервью гендиректору Dow Jones и издателю The Wall Street Journal Альмару Латуру. Интервью опубликовано на сайте польского президента.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя финский народ уже много лет колебался, стоит ли ему отказываться от своего нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Россия — ядерная держава и что у нее есть «гигантские» склады оружия. «Ну и что тут смеяться над тем, что она выкатывает танки 1960-х годов, когда каждый танк весит 50–60 т. Если он едет, то давит независимо от того, современный он или нет», — отметил президент.

По его словам, о «поражении Путина» можно будет говорить, только когда «российская армия будет вытеснена из международно признанных границ Украины». Путин, в свою очередь, подчеркивал, что народы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей свой выбор сделали и что Россия этот выбор «обсуждать не будет», как и вопрос о принадлежности Крыма.

Финляндия вступила в НАТО в начале апреля. Ключевым фактором, побудившим страну подать заявку, стала «ядерная риторика России», заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. По его словам, начало российской спецоперации на Украине показало, что «реалии безопасности в Европе изменились», и Хельсинки пришлось задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку.

О готовности использовать для защиты территории России «все имеющиеся средства» Путин заявил в сентябре 2022 года, во время объявления частичной мобилизации. Позже он отметил, что Москва рассматривает ядерное оружие как средство защиты и стратегия его применения выстроена «вокруг так называемого ответно-встречного удара».

Вступление Финляндии в НАТО Путин назвал ошибкой. Такая смена внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на отношения двух стран, которые много лет «выстраивались в духе добрососедства», заявил он. В мае Россия вышла из соглашения с Финляндией о дополнительных военных оценочных визитах, а также решила закрыть отделения финского консульства в Петрозаводске и Мурманске.