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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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МИД Финляндии назвал главную причину стремления страны в НАТО

МИД Финляндии: «ядерные угрозы России» стали главной причиной стремления страны в НАТО
Глава МИД Финляндии сказал, что Венгрия даст одобрение на вступление страны в НАТО в начале февраля 2023 года, и выразил надежду, «что в течение весны все будет улажено», включая ратификацию Турцией
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

«Ядерная риторика России» послужила ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью Kyodo.

По его словам, начало российской спецоперации на Украине показало, что «реалии безопасности в Европе изменились», а «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва никогда никому не угрожала ядерным оружием и придерживается логики сдерживания. Об этом говорил и президент Владимир Путин, отмечая, что «все должны знать» о наличии у страны такого оружия и о готовности применять его, если потребуется, для защиты суверенитета.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае. Этот процесс требует ратификации всеми 30 членами альянса, однако Венгрия и Турция пока не сделали этого.

Глава МИД Финляндии отметил, что Венгрия уже сообщила о намерении дать одобрение в начале февраля, и выразил надежду, «что в течение весны все будет улажено», включая ратификацию Турцией.

После того, как Финляндия вместе со Швецией подали заявку на вступление в НАТО, США выразили готовность обеспечить безопасность этих стран. Против присоединения двух государств к НАТО выступила Турция, обвинив Хельсинки и Стокгольм в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

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Хельсинки и Стокгольму пришлось заключить с Анкарой соглашение, по которому они должны выдать Турции членов РПК и закрыть все организации на своих территориях, связанные с ее структурами. Тем не менее 28 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о сохранении претензий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, 25 ноября заявил, что вопрос о ратификации соглашения будет включен в повестку первой парламентской сессии 2023 года, которая, как правило, начинается в середине февраля.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «ошибкой с далеко идущими последствиями». Президент России Владимир Путин предупредил, что расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны России.

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МИД Финляндия Россия НАТО ядерная угроза
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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