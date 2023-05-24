Россия уведомила Финляндию о разрыве соглашения о военных инспекциях

Соглашение предусматривало проведение ежегодных оценочных военных визитов в России и Финляндии и действовало с 2000 года. С апреля Хельсинки являются членом НАТО

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Москва уведомила Хельсинки о прекращении соглашения 2000 года, которое предусматривало совершение сторонами оценочных военных визитов, говорится в сообщении финского МИДа.

«Россия прекращает двустороннее соглашение между Финляндией и Россией о дополнительных военных оценочных визитах с 1 июня. Соглашение предусматривает один ежегодный оценочный визит России в Финляндию и, с другой стороны, оценочный визит Финляндии на территорию Ленинградского военного округа России», — заявили в ведомстве.

Последние инспекции, уточнило министерство, прошли до пандемии коронавируса, с 2020 года они не проводились.

МИД пояснил, что это соглашение дополняло Венский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года — он предусматривает обмен информацией между странами объединения об их вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах; в нем также зафиксирована система взаимных уведомлений и инспекций.

Россия в 2023 году отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах в рамках Венского документа. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов отмечал в беседе с РБК, что это решение связано с неисполнением других стран-участниц соглашения своих обязательств, Россия же действует по принципу взаимности.



Финляндия призвала «безотлагательно вернуться к всеобъемлющему осуществлению Венского документа», сказано в сообщении МИДа.

С 4 апреля этого года Финляндия является членом НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто говорил, что причиной тому стало изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине и «ядерные угрозы Москвы».

Президент Владимир Путин говорил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в альянс будет ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что расширение НАТО на север (на членство претендует также Швеция) «подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности».