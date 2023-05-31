США анонсировали контрнаступление Украины летом

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Украина собирается начать контрнаступление летом и с начала его подготовки Вашингтон контактирует с Киевом, а также планирует продолжить оказание военной помощи, в том числе в части передачи оборонительных систем, заявил в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом...», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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