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Советник главы ДНР Гагин заявил о начале «ползучего контрнаступления» ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: Украина начала ползучее контрнаступление
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

ВС Украины начали «ползучее контрнаступление», на что указывает активная работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и артиллерии. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «Первого канала».

«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — сказал он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что бои с ВСУ активизировались по всей линии соприкосновения, однако «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление уже началось — в его рамках идут «отдельные операции». По его словам, чтобы наступление ВСУ набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский 29 мая заявил, что ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям». На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ.

The Financial Times 30 мая писала, что Украина перед контрнаступлением решила провести «психологические атаки», чтобы добиться передислокации российских войск у границы и «подорвать моральный дух» России.

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Среди таких операций издание перечислило атаку беспилотников на Кремль и разведывательный корабль «Иван Хурс», нападение диверсантов на Белгородскую область. Утром 30 мая беспилотники также атаковали Москву и область.

В Кремле отмечали, что Минобороны России тщательно следит за заявлениями Киева о контрнаступлении и учитывает эти данные при планировании спецоперации.

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