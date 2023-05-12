Песков отказался комментировать сообщения о контрнаступлении Украины

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Сообщения о начавшемся контрнаступлении Украины и «прорыве обороны» российских сил касаются хода военной операции, эти вопросы являются прерогативой Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива Министерства обороны», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли сообщения о прорыве обороны и считают ли их намеренным вбросом.

О начале контрнаступления украинской стороны накануне написали в своих телеграм-каналах несколько военкоров. В частности, журналист Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали операцию по окружению российских сил на артемовском направлении, а в районе Харькова началось перемещение техники на купянское направление.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц писал, что «противник продолжает давить по флангам Артемовска». Позже они смягчили формулировки в сообщениях.

Минобороны опровергло заявления о «прорывах обороны» и заявило, что активных действий на линии соприкосновения не ведется, ситуация находится под контролем.

В ежедневной сводке 12 мая ведомство сообщило, что украинская сторона предприняла попытку наступления на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделения ВСУ провели 26 атак, в них были задействованы более 1 тыс. военных, до 40 танков и другая техника, однако все атаки были отражены. «Прорывов обороны российских войск не допущено», — подчеркнуло Минобороны.