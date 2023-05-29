В Киеве заявили о скором переходе ВСУ «к активному наступлению»

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ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям». Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в телеграм-канале.

«Скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — написал он.

Сырский рассказал, что встретился с командирами частей и подразделений и обсудил возможные сценарии развития событий на лиманском направлении и текущую ситуацию на линии боевого столкновения.

Ранее, 27 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». Он заверил, что ВСУ к нему готовы.

Украинские власти неоднократно говорили о планах контрнаступления, однако, по данным Би-би-си, ВСУ необходимо больше времени для подготовки войск и получения военной техники от западных союзников. Так, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отмечал недостаточное оснащение танками, бронемашинами и артиллерией.

В Кремле заявляли, что Россия следит за заявлениями Киева о контрнаступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. МИД России предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступательных действий ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 15 мая, что бои с ВСУ активизировались по всей линии соприкосновения, но «это еще не то контрнаступление».