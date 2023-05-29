В Киеве заявили о скором переходе ВСУ «к активному наступлению»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство Политика, 12:28
В Курской области народные дружины перевели на круглосуточное дежурство Политика, 12:26
Как сторонники Эрдогана встретили его победу на выборах. Фоторепортаж Политика, 12:24 
Курс токена Floki вырос на 10% после финала ЧМ по настольному теннису Крипто, 12:20
Бизнесвумен из регионов могут выиграть грант на обучение в «Сколково MBA» Пресс-релиз, 12:11
Пашинян заявил об отсутствии согласованного мирного плана с Азербайджаном Политика, 12:09
В Испании узнали о предложенном саудовцами Бензема контракте на €200 млн Спорт, 12:08
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:07
В Киеве заявили о скором переходе ВСУ «к активному наступлению» Политика, 12:07
Путин денонсировал договор об армиях в Европе Политика, 12:04
10 фактов о Реджепе Тайипе Эрдогане Политика, 12:04
Белгородский губернатор рассказал об обстреле двух заводов в Шебекино Политика, 11:57
Индекс Мосбиржи впервые за год превысил 2700 пунктов Инвестиции, 11:56
Экс-замминистра культуры признала вину в злоупотреблении полномочиями Общество, 11:54

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве заявили о скором переходе ВСУ «к активному наступлению»

Командующий сухопутными войсками Украины: ВСУ скоро перейдут к активному наступлению
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

ВСУ в скором времени перейдут «к активным наступательным действиям». Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в телеграм-канале.

«Скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — написал он.

Сырский рассказал, что встретился с командирами частей и подразделений и обсудил возможные сценарии развития событий на лиманском направлении и текущую ситуацию на линии боевого столкновения.

Ранее, 27 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». Он заверил, что ВСУ к нему готовы.

Украинские власти неоднократно говорили о планах контрнаступления, однако, по данным Би-би-си, ВСУ необходимо больше времени для подготовки войск и получения военной техники от западных союзников. Так, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отмечал недостаточное оснащение танками, бронемашинами и артиллерией.

В Кремле заявляли, что Россия следит за заявлениями Киева о контрнаступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. МИД России предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступательных действий ВСУ.

Читайте на РБК Pro
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Через какие черные дыры в компании исчезают ценные кадры

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 15 мая, что бои с ВСУ активизировались по всей линии соприкосновения, но «это еще не то контрнаступление».

Теги
ВСУ Украина наступление

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Сальдо нашел объяснение не начавшемуся контрнаступлению Украины
Политика
В СНБО заявили о готовности к контрнаступлению «завтра или через неделю»
Политика
Пентагон исключил применение F-16 Украиной в контрнаступлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter