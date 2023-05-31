Белый дом заявил, что не хочет «войны против Запада» из-за атак Украины

Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом в Москве (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

США не хотят эскалации конфликта на Украине и его превращения в «войну против Запада» из-за атак Украины по территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью CNN.

«Я думаю, мы все можем понять, что, если мы дадим Путину то, о чем он заявляет, а именно — войну против Запада, США, НАТО, то это приведет к намного большим страданиям на европейском континенте», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется.