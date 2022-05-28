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Путин заявил Шольцу и Макрону о готовности к переговорам с Украиной

Москва готова к переговорам, «находящимся в замороженном состоянии по вине Киева», заявил Путин в разговоре с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москва готова возобновить переговоры с Киевом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — говорится в сообщении.

Макрон и Шольц призвали российского лидера вывести войска и начать прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским для дипломатического урегулирования конфликта.

Накануне, 27 мая, Путин в разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что Киев саботировал переговоры с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что власти Украины постоянно делают противоречащие друг другу заявления по вопросу переговоров, из-за чего невозможно понять, чего хочет Киев.

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До этого президент Украины Владимир Зеленский счел переговоры с Москвой необходимыми, чтобы закончить военный конфликт, однако заявил, что, по его мнению, «российская сторона переговоров не хочет».

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В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что у Киева нет предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Москвой. Зеленский, в свою очередь, 24 мая назвал условием для возобновления переговоров с Россией возвращение Украине территорий, которые она контролировала до 24 февраля.

В российском МИДе в ответ на слова украинского лидера указали, что выдвижение Киевом требований для разблокировки переговоров заставляет «сомневаться в искренности их желания найти мирное решение».

Россия и Украина приостановили переговоры 17 мая. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта переговорный процесс продолжался по видеосвязи, но теперь не идет ни в каком виде, сказали в МИД России. Ответственность за приостановку переговоров в ведомстве возложили на Киев.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва направила Киеву проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, однако реакции не получила. По его мнению, власти Украины решили заморозить переговорный процесс.

Зеленский ранее не раз говорил о готовности к личным переговорам с Путиным, отмечая, что разговор должен проходить без посредников. В Кремле не отказываются от возможности встречи президентов, однако прежде делегациям следует подготовить конкретный документ, который они во время встречи утвердят, отмечал Песков.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Владимир Путин Эмманюэль Макрон Олаф Шольц переговоры Украина
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