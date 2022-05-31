Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в продолжении переговоров с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал ему продолжить оказывать посредничество в переговорном процессе между Россией и Украиной, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что и до этого прилагал все усилия для продолжения переговорного процесса между Москвой и Киевом и будет оказывать поддержку в этом вопросе и в дальнейшем. Кроме того, турецкий лидер подчеркнул важность организации безопасного коридора для транспортировки по морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Эрдоган также выразил заинтересованность в участии Турции в работе центра контроля, который может бать создан при участии России, Украины и ООН. Глава государства сказал, что положительно относится к размещению такого центра в Стамбуле.

Зеленский в Twitter сообщил, что во время разговора поднимались темы «угрозы продовольственной безопасности» и «способы разблокировки украинских портов», также обсуждались вопросы «сотрудничества в сфере безопасности».

Ранее 30 мая Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер предложил российскому организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле, также он призвал сделать шаги по минимизации негативных последствий боевых действий и укреплению доверия между сторонами.



Путин, в свою очередь, акцентировал внимание на обеспечении безопасного судоходства и устранении минной угрозы в Черном и Азовском морях и заявил о готовности Москвы содействовать транзиту грузов, в том числе зерновых из украинских портов в координации с Анкарой.

Кроме того, российский президент подтвердил, что при условия снятия санкций Россия может экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции» на мировой рынок.