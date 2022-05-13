Шойгу впервые с начала спецоперации провел переговоры с главой Пентагона

В последний раз министры обороны двух стран общались 18 февраля. С тех пор в США неоднократно сообщали о безуспешных попытках связаться с Сергеем Шойгу для обсуждения ситуации, в том числе и вокруг Украины

Ллойд Остин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление Пентагона.

В российском Минобороны подтвердили состоявшиеся телефонные переговоры и сообщили, что они прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — заявили в оборонном ведомстве.

Переговоры двух министров стали первыми с начала российской спецоперации на Украине. Ранее главы Пентагона и Минобороны общались 18 февраля, они провели телефонные переговоры. Тогда Остин призвал Шойгу к «деэскалации» вокруг Украины, в частности к «возвращению российских войск, окруживших Украину, в места постоянной дислокации».

Тот разговор произошел на фоне эскалации ситуации в Донбассе: 17 февраля Украина и республики ДНР и ЛНР обвинили друг друга в обстрелах. До этого каждая из сторон заявила, что другая перебрасывает технику и военные силы к линии соприкосновения. Обстановка обострилась на фоне сообщений западных СМИ, а также властей США и Великобритании об угрозе вторжения России на Украину.

После того как 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, Остин несколько раз пытался связаться с Шойгу, но безуспешно. О безуспешных попытках Остина связаться с российским коллегой на фоне разворачивавшейся спецоперации впервые сообщил 24 марта представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, в течение месяца руководство Минобороны России несколько раз отказывало американской стороне, которая обращалась с призывами к диалогу. Связаться с Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым пытались и Остин, и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

7 апреля уже сам Остин заявил, что не может связаться с Шойгу, чем крайне разочарован. По его словам, Минобороны России с середины февраля не вступало в контакты с Пентагоном. По словам Остина, он и Милли «часто» обращались к Шойгу и Герасимову, однако ответа не последовало.

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14 апреля Кирби сообщил, что Остин вновь пытался связаться с Шойгу «менее недели назад», но безуспешно. «Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», — ответил тогда Кирби во время брифинга на вопрос журналиста о последних контактах Пентагона с главой российского Минобороны.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что контакты между высокопоставленными военными лидерами необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации.

Москва и Вашингтон поддерживают связь для устранения конфликтов через прямую телефонную линию, но ее функционал ограничен. В Пентагоне ее назвали «тактическим механизмом», который позволяет избегать просчетов, особенно если речь идет о защите воздушного пространства или территории НАТО. По словам представителя американского оборонного ведомства, этот канал связи не создан для того, чтобы «просто позвонить и побрюзжать по любому поводу».