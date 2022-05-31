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ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти

Глава Евросовета Мишель: ЕС согласовал запрет на импорт двух третей российской нефти
Глава Евросовета Мишель заявил, что запрет коснется двух третей объема импортируемой из России нефти, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен указала, что 90%. Этот пакет санкций ЕС согласовывал с начала мая, против выступала Венгрия

Европейский союз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины», — написал Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в ЕС из России к концу года сократиться примерно на 90%.

Она также сообщила, что члены союза «договорились о том, чтобы как можно скорее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля». Фон дер Ляйен указала, что план по достижению этой цели будет включать четыре пункта:

  • сохранение энергии;
  • отход от российского ископаемого топлива;
  • крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии;
  • финансирование в размере €300 млрд, большая часть из которых поступит в Фонд восстановления и спасения экономики (RRF).

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Евросоюз начал разработку шестого пакета санкций в апреле, а с начала мая работал над согласованием включенного туда нефтяного эмбарго. Первые предложения включали в себя полный запрет на импорт нефти из России, но против этого выступила Венгрия, которая сильно зависит от поставок российских углеводородов.

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Как сообщало агентство Reuters, вместо полного эмбарго страны ЕС стали обсуждать запрет на поставки нефти в Евросоюз по морю. Это подразумевало, что нефть продолжит поступать в ЕС по трубопроводу «Дружба», по двум веткам которого сырье идет в восемь европейских государств.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 30 мая назвал такое решение «хорошим», но уточнил, что Будапешт хотел бы получить гарантии того, если нефть перестанет поступать по «Дружбе», то Венгрия сможет покупать российскую нефть, поставляемую морским путем. Ранее в Минэнерго Украины, по территории которой проходит идущая в Венгрию ветка нефтепровода, заявляли, что «Дружба» является «прекрасным рычагом» давления на Будапешт и что «очень бы уместно было, если бы с ним (нефтепроводом. — РБК) что-то случилось».

Материал дополняется

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