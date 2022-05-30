Орбан объяснил отсутствие согласия по санкциям безответственностью ЕК

По словам премьера Венгрии, странам ЕС не удалось достигнуть компромисса и они находятся в «трудном положении», хотя, по его мнению, предложение запретить импорт нефти только по морю «было бы хорошим решением»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал отсутствие согласия в вопросе введения эмбарго на российскую нефть с безответственным отношением Еврокомиссии, сообщает Reuters.

По его словам, страны ЕС находятся в «трудном положении» из-за «безответственного поведения комиссии».

Орбан считает, что предложение запретить импорт нефти только по морю, сохранив поставки по трубопроводам, «было бы хорошим решением», но компромисс, указал он, пока не достигнут.

Венгерский премьер потребовал гарантий, что его страна сможет закупать российскую нефть по морю, если сырье перестанет поступать по трубопроводу «Дружба».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что договоренность по эмбарго будет достигнута на внеочередном саммите. «Мы фактически решили все вопросы, кроме поставок сырой нефти по трубопроводу, здесь обсуждения продолжаются. Я не ожидаю, что мы примем решение в ближайшие 48 часов, но [придем к этому] после», — сказала она.

Как сообщал Reuters, страны ЕС смогли согласовать эмбарго только на морские поставки нефти. Накануне Bloomberg писал, что ЕК предложила отсрочить ограничения на импорт нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы уладить разногласия с Венгрией, блокирующей введение эмбарго на российское сырье. При этом Еврокомиссия собирается запретить импорт нефти, поставляемой по морю, через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт хотел бы, чтобы эмбарго не распространялось на поставки сырой нефти по трубопроводам. В венгерском МИДе указывали, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти страна получает из России, что «невозможно заместить за одну ночь». Орбан подчеркивал, что предложением об эмбарго Брюссель перешел красную черту, и сравнил это с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику». На то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут «годы», указывал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном отказе ЕС от российского сырья, предупреждал, что это решение «ударит по всем», в то время как США, которые ранее уже отказались от поставок, останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».