Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 16:00
В Германии решили упростить въезд российским правозащитникам и активистам Политика, 17:58
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 17:55
Клиент и капитал: как за год увеличить ROI на 25% с помощью CRM Pro, 17:50
Орбан объяснил отсутствие согласия по санкциям безответственностью ЕК Политика, 17:45
Глава МВД Франции назвал огромным масштаб подделки билетов на финал ЛЧ Спорт, 17:33
В СВР заявили о планах Украины переименовать Московскую улицу в Киеве Политика, 17:33
Искусство вандализма: какие шедевры подвергались нападениям Общество, 17:32 
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
ЦИАН назвал сумму, которую россияне готовы потратить на постройку дома Недвижимость, 17:25
Эрдоган предложил Путину организовать переговоры России, Украины и ООН Политика, 17:25
Банк «Дом.РФ» снизит ставки по ипотеке Недвижимость, 17:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:18
Посольство России назвало «вбросом» сообщение об убистве россиян в ЦАР Политика, 17:15
Глава Владимирской области объяснил молчание о погибших в спецоперации Политика, 17:06
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Орбан объяснил отсутствие согласия по санкциям безответственностью ЕК

По словам премьера Венгрии, странам ЕС не удалось достигнуть компромисса и они находятся в «трудном положении», хотя, по его мнению, предложение запретить импорт нефти только по морю «было бы хорошим решением»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал отсутствие согласия в вопросе введения эмбарго на российскую нефть с безответственным отношением Еврокомиссии, сообщает Reuters.

По его словам, страны ЕС находятся в «трудном положении» из-за «безответственного поведения комиссии».

Орбан считает, что предложение запретить импорт нефти только по морю, сохранив поставки по трубопроводам, «было бы хорошим решением», но компромисс, указал он, пока не достигнут.

Венгерский премьер потребовал гарантий, что его страна сможет закупать российскую нефть по морю, если сырье перестанет поступать по трубопроводу «Дружба».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сомнение в том, что договоренность по эмбарго будет достигнута на внеочередном саммите. «Мы фактически решили все вопросы, кроме поставок сырой нефти по трубопроводу, здесь обсуждения продолжаются. Я не ожидаю, что мы примем решение в ближайшие 48 часов, но [придем к этому] после», — сказала она.

Reuters узнал, что в ЕС не смогли договориться по нефтяному эмбарго
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Как сообщал Reuters, страны ЕС смогли согласовать эмбарго только на морские поставки нефти. Накануне Bloomberg писал, что ЕК предложила отсрочить ограничения на импорт нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы уладить разногласия с Венгрией, блокирующей введение эмбарго на российское сырье. При этом Еврокомиссия собирается запретить импорт нефти, поставляемой по морю, через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Мораторий лишил компании залогового обеспечения. Что делать
Инструкции
Pro
Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется
Статьи
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Тинькофф Банк избежал санкций. Что его ждет при Владимире Потанине
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт хотел бы, чтобы эмбарго не распространялось на поставки сырой нефти по трубопроводам. В венгерском МИДе указывали, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти страна получает из России, что «невозможно заместить за одну ночь». Орбан подчеркивал, что предложением об эмбарго Брюссель перешел красную черту, и сравнил это с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику». На то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут «годы», указывал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном отказе ЕС от российского сырья, предупреждал, что это решение «ударит по всем», в то время как США, которые ранее уже отказались от поставок, останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Виктор Орбан Венгрия эмбарго на поставки нефти ЕК
Материалы по теме
FT узнала, что Орбан предложил ЕС отложить обсуждение нефтяного эмбарго
Политика
Боррель рассказал о разногласиях по эмбарго на российскую нефть в ЕС
Политика
Politico узнало о возможности компенсации для Венгрии в обмен на эмбарго
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter