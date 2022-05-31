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Война санкций ,  
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Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT

Сбербанк SBER ₽120,67 -0,45% Купить
Сбербанк SBERP ₽111,84 +0,23% Купить
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Страны Евросоюза договорились об отключении Сбербанка от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

«Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: де-Свифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанк», — написал Мишель.

Об изучении вероятных мер против Сбербанка в Еврокомисии говорили еще в середине апреля, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указывала, что ему уделяют особое внимание среди остальных российских банков. «Особенно [мы изучаем] Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора», — пояснила она. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в начале мая говорил, что «будет больше российских банков, которые отключат от системы SWIFT».

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Как писал Bloomberg в конце апреля, против введения жестких санкций в отношении Сбербанка прежде выступала Германия — в том числе по вопросу отключения от SWIFT. В Берлине опасались, что эти меры помешают проведению финансовых операций со Сбербанком, связанных с энергетикой, однако немецкие власти затем нашли альтернативных поставщиков энергии. Из-за этого в Берлине решили согласиться на жесткие санкции против Сбербанка и поэтапный запрет на импорт нефти российского производства, сообщали дипломатические собеседники агентства и документы, с которыми удалось ознакомиться Bloomberg.

Блокирующие санкции против Сбербанка уже ввели в США, решение предусматривает заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними. В банке при этом заверили, что это не повлечет за собой «существенного влияния на работу» и не отразится на обслуживании жителей России. Меры против Сбербанка приняли и в Великобритании, власти королевства закрыли корреспондентские счета организации в британских банках и запретили «Сберу» проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов. Позднее британские власти также заморозили активы Сбербанка.

В начале апреля банк остановил все переводы за границу в иностранной валюте. «Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — сообщили в Сбербанке, пояснив введение такой меры ограничениями корреспондентских счетов в иностранных банках.

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