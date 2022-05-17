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Путин назвал задачи нефтяной отрасли на фоне «экономического аутодафе» ЕС

Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В новых условиях Россия должна заниматься не просто добычей нефти, но и развивать проекты, связанные с ее глубокой переработкой и технологиями нефтесервиса, заявил на совещании президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

По его словам, Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике. «Такое экономическое аутодафе, самоубийство, это конечно же внутреннее дело европейских стран», — сказал он, подчеркнув, что Россия должна действовать исходя из своих экономических интересов.

По его словам, в результате «сумбурных действий» партнеров европейской экономике наносится ущерб, при этом растет выручка российского нефтегазового сектора. Однако, как отметил Путин, это не должно расхолаживать российские компании, поскольку построение бизнеса по старой модели представляется маловероятным из-за изменений «тектонического характера».

«В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. <...> Будем стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию месторождений », — отметил он.

Материал дополняется.

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нефть Владимир Путин энергетика месторождения переработка нефти
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