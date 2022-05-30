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Экспорт российской нефти по морю вырос на фоне обсуждения санкций ЕС

С 21 по 27 мая объем поставок российской сырой нефти по морю вырос на 4%, подсчитал Bloomberg. Экспорт из терминала в Мурманске увеличился на 37%, до самого высокого за три недели уровня
BRENT BRENT $120,2 +2,91%
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экспорт российской сырой нефти по морю растет, в то время как страны Евросоюза пытаются прийти к соглашению по нефтяному эмбарго против России, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на данные систем отслеживания судов и отчеты судовых агентов. Из них следует, что с 21 по 27 мая из российских экспортных терминалов отбыло 34 танкера с 25 млн барр. нефти.

Средний объем поставок составил 3,58 млн барр. в сутки, что на 4% больше, чем неделей ранее: как писал Bloomberg, с 14 по 20 мая показатель был равен 3,44 млн барр.

Экспортные терминалы России расположены на побережьях Балтийского и Черного моря, в Арктике и на тихоокеанском побережье. Bloomberg отмечает, что еженедельные показатели отгрузки могут меняться в зависимости от времени отправления танкеров и погоды в портах.

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Поставки нефти Urals с терминалов в Балтийском море за неделю сократились на 104 тыс. барр. в сутки, или на 7%. Однако снижение удалось компенсировать за счет увеличения объемов экспорта из порта Новороссийска в Черном море (рост на 24%). Объем поставок из порта Мурманска, откуда отгружают нефть, добываемую на арктическом побережье, вырос на 37%, или на 86 тыс. барр. в сутки, самого высокого уровня за три недели. Поставки с терминалов на побережье Тихого океана не изменились по сравнению с предыдущей неделей (тогда, по данным Bloomberg, показатель составил 105 тыс. барр. в сутки).

Из-за уже принятых ограничений ЕС Россия перенаправила некоторый объем поставок в Азию, но это несильно сказалось на общем уровне экспорта, пишет агентство.

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В марте США запретили импорт нефти и газа из России. Об аналогичных планах сообщили Великобритания и Канада. Евросоюз обсуждает возможные ограничения на поставки топлива в рамках очередного раунда санкций, который пока не согласован.

Накануне Reuters сообщил, что в ЕС обсуждают отказ от поставок российской нефти по морю до конца года, при этом делается исключение для импорта топлива по трубопроводам. На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС пришли к согласию по всем пунктам шестого пакета ограничительных мер против России, кроме эмбарго на поставки нефти по трубопроводам.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефть экспорт санкции Евросоюз
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