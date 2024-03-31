МИД заявил об украинских следах терактов и потребовал ареста главы СБУ

МИД России сообщил об украинских следах в терактах, включая нападение на «Крокус Сити Холл», и потребовал от Киева немедленно арестовать и выдать всех причастных. Главу СБУ — за взрыв на Крымском мосту

Василий Малюк (Фото: Вячеслав Ратынский / Anadolu / Reuters)

МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам, включая нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, следует из сообщения пресс-службы ведомства. В заявлении отдельно назван глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, который признал организацию Украиной взрыва на Крымском мосту.

«Совершенный 22 марта в г. Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — заявил МИД России.

Среди других терактов российское ведомство отметило применение взрывных устройств, которые привели к гибели журналистки Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), тяжелому ранению писателя Захара Прилепина и смерти его водителя Александра Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста и ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

Также МИД отметил, что рейды организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической и запрещена в России) также привели к гибели и увечьям мирных граждан, включая детей.

Россия требует от Украины «немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб». МИД напомнил, что нарушение Киевом обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет его международно-правовую ответственность.

26 марта Басманный суд заочно арестовал Малюка по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). В августе 2023 года он заявил, что лично занимался планированием и руководством теракта на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября 2022 года.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. По последним данным, погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

Всего в рамках дела задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями.

Reuters и New York Times сообщали, что ответственность за атаку взяла на себя организация «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России).

Президент России Владимир Путин говорил, что террористы после нападения ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что украинские спецслужбы причастны к нападению террористов. В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергали причастность Киева к теракту.

28 марта Следственный комитет заявил, что исполнители теракта в «Крокусе» получали денежные средства и криптовалюту с Украины. «В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — говорилось в сообщении ведомства.