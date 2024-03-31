Буданов назвал выгодными для Украины атаки ДРГ на Белгородскую область
Нападения подразделений на приграничные регионы России с территории Украины выгодны для Киева, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов
«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть [российские] группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих пограничных рубежей», — сказал он.
В марте диверсанты несколько раз пытались проникнуть на территорию приграничных регионов России. Минобороны сообщало, что нанесло удары по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) в Сумской и Харьковской областях, которые граничат с Курской и Белгородской областями.
14 марта военное ведомство заявило, что к границе в районе белгородского села Козинка доставили группу диверсантов до 30 человек на двух вертолетах Ми-8, они направились к населенному пункту и зашли в несколько домов на его окраине. При попытке пройти вглубь села их остановили российские военные и пограничники, они нанесли группе «огневое поражение». 20 марта ведомство сообщило, что село зачищено от диверсантов.
Курский губернатор Роман Старовойт в середине марта сообщал о попытках диверсантов прорвать границу в районе поселка Тёткино.
20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что за восемь суток Киев «на направлении действий группировок прикрытия госграницы» потерял более 3,5 тыс. человек, «из них 790 — безвозвратные потери». Были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8.
О больших потерях у диверсантов говорил и президент Владимир Путин. «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — отметил Путин
Примерно в то же время, когда диверсанты пытались пересечь российскую границу, в ДНР армия России заняла несколько населенных пунктов — Тоненькое и Орловку вблизи Авдеевки, которая перешла под российский контроль в феврале, а также Красное под Артемовском (Бахмутом).
В конце марта главком ВСУ Александр Сырский характеризовал ситуацию на фронте как тяжелую и напряженную и говорил, что российские войска продолжают наступление в Донбассе и на левом берегу Днепра в Запорожской области.
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