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Военная операция на Украине ,  
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Буданов назвал выгодными для Украины атаки ДРГ на Белгородскую область

Глава ГУР Буданов: атаки диверсантов на Белгородскую область выгодны Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В марте диверсанты, в том числе члены террористического «Русского добровольческого корпуса», безуспешно пытались проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Путин и Шойгу говорили о больших потерях у диверсантов
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападения подразделений на приграничные регионы России с территории Украины выгодны для Киева, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть [российские] группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих пограничных рубежей», — сказал он.

В марте диверсанты несколько раз пытались проникнуть на территорию приграничных регионов России. Минобороны сообщало, что нанесло удары по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) в Сумской и Харьковской областях, которые граничат с Курской и Белгородской областями.

14 марта военное ведомство заявило, что к границе в районе белгородского села Козинка доставили группу диверсантов до 30 человек на двух вертолетах Ми-8, они направились к населенному пункту и зашли в несколько домов на его окраине. При попытке пройти вглубь села их остановили российские военные и пограничники, они нанесли группе «огневое поражение». 20 марта ведомство сообщило, что село зачищено от диверсантов.

Курский губернатор Роман Старовойт в середине марта сообщал о попытках диверсантов прорвать границу в районе поселка Тёткино.

20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что за восемь суток Киев «на направлении действий группировок прикрытия госграницы» потерял более 3,5 тыс. человек, «из них 790 — безвозвратные потери». Были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8.

О больших потерях у диверсантов говорил и президент Владимир Путин. «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — отметил Путин

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Примерно в то же время, когда диверсанты пытались пересечь российскую границу, в ДНР армия России заняла несколько населенных пунктов — Тоненькое и Орловку вблизи Авдеевки, которая перешла под российский контроль в феврале, а также Красное под Артемовском (Бахмутом).

В конце марта главком ВСУ Александр Сырский характеризовал ситуацию на фронте как тяжелую и напряженную и говорил, что российские войска продолжают наступление в Донбассе и на левом берегу Днепра в Запорожской области.

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Украина Кирилл Буданов диверсанты РДК
Кирилл Буданов фото

Кирилл Буданов

руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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