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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров рассказал об отражении атаки диверсантов в Белгородской области

Рамзан Кадыров рассказал об отражении атаки диверсантов в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Чечни рассказал, что диверсанты хотели оборудовать огневую позицию в заброшенном здании, но их ликвидировали. В середине марта российские силы отразили несколько попыток диверсантов пересечь границу в районе села Козинка
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Чеченские подразделения уничтожили группу диверсантов, которые пытались прорваться в Белгородскую область, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на доклад начальника ОМВД по Курчалоевскому району республики Рустама Агуева.

«Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия в свою очередь быстро ликвидировала противника», — сообщил Кадыров.

Других подробностей операции он не привел.

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Фото:РИА Новости

В марте диверсанты несколько раз пытались проникнуть на территорию приграничных регионов России. В середине марта военное ведомство сообщило, что противостоит попыткам диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе села Козинка. Так, 14 марта Минобороны заявило, что к границе доставили группу диверсантов до 30 человек на двух вертолетах Ми-8, они направились к Козинке и зашли в несколько домов на окраине села, при попытке пройти вглубь села их остановили российские военные и пограничники, они нанесли группе «огневое поражение». 20 марта ведомство сообщило, что зачистило село от диверсантов.

Также сообщалось о попытке диверсантов зайти в Курскую область. По словам губернатора Романа Старовойта, это происходило в районе поселка Теткино, который, помимо этого, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

20 марта глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что за восемь суток Киев «на направлении действий группировок прикрытия госграницы» потерял более 3,5 тыс. человек, «из них 790 — безвозвратные потери». Были уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire, вертолет Ми-8.

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диверсанты Чечня Белгородская область Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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