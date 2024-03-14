Губернатор Старовойт: ДРГ продолжили попытки войти в Курскую область у Тёткино

Старовойт заявил, что ДРГ «не оставляют попытки» зайти в Курскую область

ДРГ безуспешно пытаются попасть в Курскую область, губернатор призвал сообщать экстренным службам о подозрительных личностях. По данным Минобороны, за последние дни в боях погибли более 230 диверсантов

Фото: Яндекс.Карты

Украинские диверсанты «не оставляют попытки» прорваться в Курскую область близ поселка Тёткино, им оказывают сопротивление пограничники и военнослужащие. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас. Игнорируйте угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространяйте непроверенную информацию!» — написал он.

Губернатор попросил уведомлять по телефону 112 о подозрительных личностях, оставленных вещах и беспилотниках.

О попытках диверсантов прорваться на российскую территорию сообщали 12 марта ФСБ и Минобороны. По данным оборонного ведомства, попытки продолжаются с 10 марта. В Белгородской области диверсанты пытались прорваться на трех направлениях, в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

Они также намеревались проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Тёткино. «Понеся значительные потери, противник отброшен», — сообщили в ведомстве.

ВСУ потеряли 234 военнослужащих убитыми, семь танков, три боевой машины пехоты Bradley и два БТР, отчитывалось военное ведомство. Росгвардия доложила о 30 погибших диверсантах в ходе артиллерийского огня.