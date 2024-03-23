 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Красное в ДНР

Минобороны: населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Там также заявили об «улучшении тактического положения по переднему краю» на донецком направлении
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также подразделения «Южной» группировки войск «улучшили тактическое положение по переднему краю» на донецком направлении.

За минувшие сутки в районах Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Краногоровки, Максимильяновки в ДНР было нанесено поражение шести бригадам ВСУ, а около населенного пункта Богдановка отражено четыре конратаки противника, заявили в Минобороны России.

Там добавили, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Минобороны заявило о 49 «ударах возмездия» по Украине
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

21 марта Минобороны отчиталось о контроле над селом Тоненькое, расположенном к западу от Авдеевки, и железнодорожной платформой Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск.

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны ДНР
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»⁠ Политика, 15:26
Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов в Москве Общество, 15:23
НАТО, главы ЕК и Турции выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе» Общество, 15:19
В МЧС назвали площадь горения в «Крокусе» Общество, 15:17
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 15:14
Повторный запуск совместного российско-американского экипажа. Трансляция Технологии и медиа, 15:14
Центр крови Москвы пообещал работать «до последнего донора» Общество, 15:10
Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле» Политика, 15:05
В Москве простились с Василием Уткиным. Фоторепортаж Спорт, 15:03
Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Путина Общество, 15:02
Акции памяти жертв теракта в «Крокусе» у посольств России. Видео Общество, 14:53
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:45
Задержание подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Видео Общество, 14:45
В Казахстане усилят меры безопасности после теракта в «Крокусе» Политика, 14:44