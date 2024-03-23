Минобороны: населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль России

Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Красное в ДНР

Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Там также заявили об «улучшении тактического положения по переднему краю» на донецком направлении

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Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также подразделения «Южной» группировки войск «улучшили тактическое положение по переднему краю» на донецком направлении.

За минувшие сутки в районах Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Краногоровки, Максимильяновки в ДНР было нанесено поражение шести бригадам ВСУ, а около населенного пункта Богдановка отражено четыре конратаки противника, заявили в Минобороны России.

Там добавили, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

21 марта Минобороны отчиталось о контроле над селом Тоненькое, расположенном к западу от Авдеевки, и железнодорожной платформой Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск.