Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Красное в ДНР
Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, также подразделения «Южной» группировки войск «улучшили тактическое положение по переднему краю» на донецком направлении.
За минувшие сутки в районах Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Краногоровки, Максимильяновки в ДНР было нанесено поражение шести бригадам ВСУ, а около населенного пункта Богдановка отражено четыре конратаки противника, заявили в Минобороны России.
Там добавили, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».
21 марта Минобороны отчиталось о контроле над селом Тоненькое, расположенном к западу от Авдеевки, и железнодорожной платформой Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск.
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