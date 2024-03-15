Минобороны заявило о срыве атаки ВСУ на белгородскую Козинку

Диверсантов высадили вертолеты Ми-8 в 1 км от российской границы, их остановили при попытке продвинуться вглубь Козинки. Потери ВСУ 12-14 марта при попытке зайти в Белгородскую и Курскую области Минобороны оценило в 1,5 тыс.

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Российские военные вместе с пограничными органами ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться на территорию Белгородской области в районе села Козинка 14 марта, сообщает Минобороны. Сейчас контроль над населенным пунктом полностью восстановлен.

По данным ведомства, днем в четверг два вертолета Ми-8 доставили группу украинских диверсантов, в которую входили до 30 человек, на территорию в 1 км от российской границы. Они направились к Козинке и зашли в несколько домов на окраине села.

Диверсантов обнаружили, когда они пытались продвинуться дальше вглубь села; их остановили российское военные и пограничники и нанесли им «огневое поражение». Понеся потери, диверсанты начали отступать. «Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — заявило ведомство.

Козинка — приграничное село в Грайворонском городском округе. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков накануне говорил, что жителей населенного пункта вывезли в безопасное место, но при этом отмечал, что бои с украинскими силами шли не на территории области, а за ее пределами. «Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», — сказал он, добавив, что Козинке «досталось сильно», в селе серьезные нарушения.

12 марта Минобороны и ФСБ сообщали, что украинские диверсанты предприняли попытки прорваться на территорию России через границу в Белгородской и Курской областях. В тот же день сразу несколько регионов подверглись атакам беспилотников, которые продолжились на следующий день. 14 марта военное ведомство сообщило о попытке ВСУ прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино.

Как заявили в ведомстве, все попытки украинских военных прорваться на территорию России с 12 по 14 марта пресечены, все атаки отражены. Общие потери ВСУ Минобороны оценило в 1,5 тыс. человек, из которых около 500 — безвозвратные; также уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.