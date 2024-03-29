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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ заявил о тяжелой ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский: ситуация на фронте остается тяжелой
Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал Сырский отметил, что обстановка на фронте «и не бывает другой», но назвал текущую ситуацию на определенных направлениях напряженной. Россия неоднократно заявляла о провале наступления ВСУ и перехвате инициативы
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству «Укринформ» признал, что ситуация на фронте остается тяжелой.

«Но на фронте она и не бывает другой. Конечно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед», — отметил Сырский.

Генерал назвал текущую обстановку на определенных направлениях напряженной. Однако, по его словам, украинские военные научились брать «не количеством боеприпасов, а мастерством применения оружия, которое есть». По его словам, сейчас российские войска продолжают наступление в Донбассе, а также на левом берегу Днепра в Запорожской области.

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Ближайшей целью командования ВСУ генерал назвал формирование резервов для последующего наступления. «Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — пояснил главком.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что украинские войска не готовы к новому крупному наступлению российской армии и что Киеву «нужна помощь сейчас», больше всего — американские системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot и больше артиллерии. «Давайте будем честны, деньги, которые выделяются конгрессом, администрацией, в большинстве случаев 80% этих денег — ну, по крайней мере, более 75% — остаются в США. Эти боеприпасы поступают к нам, но производство ведется там», — указал Зеленский. До этого советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что ситуация на передовой сейчас находится «в стагнации» из-за нехватки ресурсов для «эффективных наступательных действий», в том числе на тактическом уровне.

Российская сторона неоднократно заявляла о провале украинского контрнаступления и перехвате инициативы. Так, по словам президента Владимира Путина, Киев провалил свое контрнаступление, и, если политика нынешних властей страны будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.

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Теги
Елена Чернышова
Александр Сырский ВСУ Главком Военная операция на Украине
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