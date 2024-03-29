Главком ВСУ заявил о тяжелой ситуации на фронте

Генерал Сырский отметил, что обстановка на фронте «и не бывает другой», но назвал текущую ситуацию на определенных направлениях напряженной. Россия неоднократно заявляла о провале наступления ВСУ и перехвате инициативы

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Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству «Укринформ» признал, что ситуация на фронте остается тяжелой.

«Но на фронте она и не бывает другой. Конечно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед», — отметил Сырский.

Генерал назвал текущую обстановку на определенных направлениях напряженной. Однако, по его словам, украинские военные научились брать «не количеством боеприпасов, а мастерством применения оружия, которое есть». По его словам, сейчас российские войска продолжают наступление в Донбассе, а также на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Ближайшей целью командования ВСУ генерал назвал формирование резервов для последующего наступления. «Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — пояснил главком.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что украинские войска не готовы к новому крупному наступлению российской армии и что Киеву «нужна помощь сейчас», больше всего — американские системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot и больше артиллерии. «Давайте будем честны, деньги, которые выделяются конгрессом, администрацией, в большинстве случаев 80% этих денег — ну, по крайней мере, более 75% — остаются в США. Эти боеприпасы поступают к нам, но производство ведется там», — указал Зеленский. До этого советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк говорил, что ситуация на передовой сейчас находится «в стагнации» из-за нехватки ресурсов для «эффективных наступательных действий», в том числе на тактическом уровне.

Российская сторона неоднократно заявляла о провале украинского контрнаступления и перехвате инициативы. Так, по словам президента Владимира Путина, Киев провалил свое контрнаступление, и, если политика нынешних властей страны будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар.