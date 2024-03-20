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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о полной зачистке белгородской Козинки от диверсантов

Минобороны заявило о полной зачистке белгородского села Козинка от диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Военные полностью зачистили от украинских военных приграничного села Козинка в Белгородской области, сообщило Минобороны.

«На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию», — заявили в ведомстве.

Минобороны России сообщало, что 14 марта российские военные вместе с пограничными органами ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться в Козинку. Диверсантов (до 30 человек) доставили к границе на двух вертолетах Ми-8, они направились к Козинке и зашли в несколько домов на окраине села, при попытке пройти вглубь села их остановили российские военные и пограничники и нанесли ДРГ «огневое поражение».

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