Минобороны заявило о полной зачистке белгородской Козинки от диверсантов
Военные полностью зачистили от украинских военных приграничного села Козинка в Белгородской области, сообщило Минобороны.
«На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию», — заявили в ведомстве.
Минобороны России сообщало, что 14 марта российские военные вместе с пограничными органами ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться в Козинку. Диверсантов (до 30 человек) доставили к границе на двух вертолетах Ми-8, они направились к Козинке и зашли в несколько домов на окраине села, при попытке пройти вглубь села их остановили российские военные и пограничники и нанесли ДРГ «огневое поражение».
Материал дополняется.
Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?
Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ
Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео
Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео
Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности
Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»
Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано
Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение
МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать
10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?
Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину
Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые