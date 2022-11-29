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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о возвращении НАТО к идее поставить Украине истребители

Bloomberg: НАТО не исключает передачу Украине истребителей МиГ-29 и F-16
После начала массированных ракетных ударов в НАТО решили пересмотреть идею о передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее. Таким образом в НАТО хотят «заставить» Россию начать переговоры, указывает Bloomberg
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Rusty Jarrett / Getty Images)

Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 Военно-воздушным силам (ВВС) Украины для «закрытия неба» от российских обстрелов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после начала массированных ракетных ударов в НАТО решили пересмотреть позицию по передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее. Bloomberg отмечает, что украинские ПВО не справляются с таким количеством ракет и дронов, а ВВС Украины значительно уступают российским силам.

«Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной», — говорится в статье агентства.

После начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» над Украиной, а также поставить современные системы ПВО и истребители.

МИД Польши еще в марте заявил, что готов отправить свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии с последующей передачей их Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями. Власти отмечали, что такое решение должно быть принято на уровне НАТО. Тем не менее в Белом доме после этого сообщили, что передача МиГ-29 Украине «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС.

По данным The Spactator, США выбрали такую позицию после неофициальных контактов с представителями властей Китая. Как утверждается в статье, Вашингтон и Пекин договорились, что, если США не допустят отправки МиГ-29 Украине, Китай сделает все возможное, чтобы «обезвредить ядерную угрозу» со стороны России.

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Также в июне представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что США не намерены предоставлять Украине свои самолеты F-16, несмотря на продвижение ВС России на востоке Украины.

Bloomberg узнал о возвращении НАТО к идее поставить Украине истребители
Bloomberg узнал о возвращении НАТО к идее поставить Украине истребители

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МиГ-29 F-16 истребители Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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