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Экс-посол США предложил обязать Зеленского не атаковать Россию с F-16

Экс-посол Макфол: Зеленский может обязаться не применять истребители для ударов по России
Украине нужны советские МиГ-29, однако ее воздушные силы должны переходить на американские истребители, включая F-16. Разговоры о поставках истребителей вновь активизировались после передачи Киеву танков
Майкл Макфол
Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку американских истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России. Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в колонке для Foreign Affairs.

«ВВС Украины необходимо будет перейти с самолетов советского или российского производства на американские истребители. В обмен на получение этих вооружений президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании их для нанесения ударов по целям на территории России», — написал Макфол.

По его мнению, Украина нуждается в истребителях советского производства МиГ-29, кроме того, украинских летчиков следует обучать использованию F-16.

Майкл Макфол был послом США в России с 2012 по 2014 год. До этого он занимал должность специального помощника президента США по вопросам национальной безопасности и директора отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США. Сейчас он работает в Стэнфордском университете.

После начала военных действий на Украине президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» и поставить системы ПВО и истребители. Призывы украинской стороны поставить истребители вновь активизировались после согласия США и Европы передать Киеву танки Abrams и Leopard.

Польша уже заявила, что готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. В Нидерландах также пообещали рассмотреть вопрос поставки самолетов, если об этом попросит Киев. Politico писало, что группа военных чиновников внутри Министерства обороны США подталкивает ведомство к одобрению отправки Украине F-16.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
истребители Владимир Зеленский Майкл Макфол Украина Военная операция на Украине
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